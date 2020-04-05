Певица Анастасия Кумейко устроила жаркое шоу на кухне

34-летняя украинская исполнительница, которая получила известность благодаря участию в группе «Nikita», а сейчас выступающая под псевдонимом DJ Nana, любит кружить головы своим поклонникам

Как сообщает Politeka, на этот раз звезда разместила довольно пикантное фото, сделанное на кухне.

На кадрах Анастасия в черно-белом нижнем белье оседлала стул, при этом на лице артистки нет ни грамма макияжа, а волосы небрежно закинуты вперед.

«Сиджу я на кухні, та й думку гадаю: Чому я не сокіл, чому не літаю....», - имеено так назвала свой новый снимок артистка.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать увиденное.

"А я сижу и наслаждаюсь вашей красотой😍😍🔥🔥", «Сладкий персик», «Красотка», «Невероятная», « И это здорово 🤔 Есть, к чему стремиться 😄🧚», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Кумейко поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в вязаном длинном платье кремового оттенка с подчеркнутой широким поясом талией. Девушка позировала возле окна, томно изогнувшись и положив одну руку на подоконник. Настя распустила волосы и нанесла яркий макияж, сделав акцент на глазах.

Напомним, горячая экс-Nikita впечатлила формами в обтягивающем вязаном платье.

Как сообщала Politeka, знойная экс-Nikita выпятила на камеру все свои прелести, аппетитные кадры.

Также Politeka писала, что бесстыжая экс-Nikita посветила аппетитными «булочками» на камеру.