Звезда шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова удивила смелым образом, обнажив длинные ноги.

Как сообщает Politeka, знаменитость порадовала поклонников новой пикантной фотографией на своей странице в Instagram.

Анна Ризатдинова любит примерять смелые образы. На этот раз она превзошла саму себя и сфотографировалась в максимально коротком наряде. Это оказалось не платье, не юбка, не майка и даже не шорты - гимнастка прикрыла свои прелести белой подушкой с черной окантовкой и подпоясалась широким ремнем. Соблазнительный образ дополнили белые туфли на высоком каблуке.

Многим пользователям социальной сети такой наряд понравился, включая известную певицу Дашу Астафьеву:

"Красиво. Еще бы зеркало на стену ззади.🤔"; "Несподіванка... Приємна... 🔥👍"; "Очень 😂😍"; "Карантин vibes😂😂😂👍".

Ранее Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, продемонстрировала прекрасную растяжку. На опубликованной фотографии Анна полу на полу перед ноутбуком, подняв одну ногу высоко вверх.

Когда в Украине объявили карантин из-за китайского вируса, Анна Ризатдинова запустила челлендж для всех желающих сесть на шпагат и каждый день выкладывала упражнения для растяжки. По словам спортсменки, всего за неделю таких занятий можно приблизиться к шпагату.

Напомним, что Анна Ризатдинова застыла в необычной позе ради эффектного фото: "Завораживает!".

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова из «Танців з зірками» расставила ноги и сверкнула упругим телом: глаз не оторвать.

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова без стыда раздвинула ноги прямо на камеру: круче Волочковой.