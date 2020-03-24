Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, похвасталась своим спортивным навыком
Красотка часто публикует в Инстаграм фото и видео с тренеровок, пишет Politeka.net. В этот раз Анна предстала в спортивном костюме, однако в необычной позе.
Гимнастка встала на голову, опираясь на локти. Анна сплела ножки, вытянув одну из них вверх.
Стоит отметить девушка прекрасно выглядит, хотя она позирует спиной к фотографу, заметны некоторые рельефы ее тела. В частности, накаченные руки и ножки достойны только похвалы. Упругие ягодицы и ровная спинка - все в этом фото идеально.
Звезда убрала свои длинные волосы в большой пучок, видимо, чтобы не мешали во время такой позы.
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За три часа пост собрал более 2500 лайков и немного комментариев.
"Круууууууто!!!", "Супер класс🔥🔥", "Здорово! Эффектно!", "Ты выглядишь эффектно, Анна! Ты выглядишь невероятно! Ты выглядишь завораживающе! 😍", - написали пользователи сети.
Напомним, Анна Ризатдинова надела объемный пиджак песочного цвета, под ним виднеется черный топ с откровенным декольте. На шее блестела тонкая цепочка.
Глаза Анны подкрашены яркими бирюзовыми тенями, а пухлые губы - помадой нюдового оттенка.
Гимнастка собрала волосы в жгут, засветив яркий маникюр бордового цвета.
Ранее сообщалось, что Анна Ризатдинова позировала в облегающем платье, которое элегантно подчеркнуло ее роскошные формы.
При этом девушка красиво крутится на камеру, демонстрируя роскошную фигуру.
Однако, поскольку кадры были опубликованы в Сторис, поклонники фаворитки Ямы остались без возможности что-либо сказать открыто.
Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова покрасовалась в компании своего сыночка. Спортсменка показала, как можно тренироваться со своими детьми.
Ризатдинова облачилась в светлый обтягивающий спортивный костюм, который идеально сел на ее безупречное тело. Маленький сын знаменитости Рома повторял за своей звездной мамой телодвижения - спортивная семья восхитила сеть.
Напомним, фаворитка Ямы сверкнула упругим телом в откровенном топе
А еще Politeka писала, что фаворитка Ямы выставила напоказ упругое тело в крохотном топе
Также Politeka сообщала, что Любимица Влада Ямы в прозрачном купальнике устроила грязные игры на камеру