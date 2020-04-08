В наше время историей о Золушке не удивишь, ведь некоторые звезды являются именно таковыми

В частности, модель Ирина Шейк родом из небольшого городка в Челябинской области, пишет Рoliteka.net. Будущая знаменитость родилась в семье шахтера и преподавателя музыки. Шейк в школьном возрасте осталась без отца.

Маленькая Ирина не пользовалась популярностью у сверстников, но в 2004 году ее жизнь перевернулась. Девушка приняла участие в конкурсе «Супермодель» и за победу получила 60 тысяч рублей. Далее Ирина уехала в Москву и стала активно строить карьеру.

Модель встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а также с голливудским актером Брэдли Купером, которому она родила дочь Лею.

Известная актриса и модель Ольга Куриленко родилась в небольшом украинском курортном городке Бердянск.

У семьи будущей знаменитости было довольно трудной финансовое положение. Оля активно занималась игрой на фортепьяно, балетом и изучением английского языка.

За хорошую учебу будущая звезда отправилась с матерью в Санкт-Петербург, а через год в Москву, где на нее обратил внимание представитель модельного агентства.

После окончания школы моделей, Куриленко переехала в Париж. Несмотря на трудности, Оле удалось прижиться в новой стране.

В 2005-м году состоялся ее дебют в кино в ленте «Перст любви», но триумфом стала для звезды главная роль в очередной серии в бондиане «Квант милосердия» (2008).

Российская знаменитость Виктория Боня стала популярной после проекта «ДОМ-2».

В 2010 году звезда познакомилась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом, они переехали в Монако. Позже Боня родила дочь Анджелину.

В 2017 году пара рассталась, однако осталась хорошими друзями.

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде в бедной семье. Девушка бросила учебу в школе, чтобы зарабатывать на пропитание.

В начале нулевых Наталья совершенно случайно попала в модельный бизнес, после чего карьера росла вверх. Позже модель повстречала своего первого мужа аристократа Джастина Портмана. Пара прожила в браке 10 лет, за это время у них появилось трое детей.

Сейчас не за горами свадьба модели с сыном мультимиллиардера Антуаном Арно.

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