Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс покорила своих фанатов

Звезда предстала в соблазнительном виде на кресле и получила массу комплиментов, пишет Politeka.net. На фото Эвелина предстала в костюме, который пришелся по фигуре российской знаменитости.

Наряд с белыми вставками, которые сделали акцент на тонкой талии и длинных ножках, смотрелся просто великолепно. Также Эвелина позировала в шляпке и контрастных туфельках-лодочках. Дополнили образ Эвелины другие аксессуары.

Артистка распустила волнистые волосы и посмотрела в камеру. Макияж сделал глаза более выразительными, а блеск губ просто завораживал.

Эвелина растянулась на кресле, продемонстрировав длину ножек.

В посте звезда рассказала о прямых эфирах, которые готовится провести.

Почти за час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Эвелина, Цвети! 😍 Невероятная! 🌸 Потрясающая! 🌸 в шляпе и без неё... все в тебе прекрасно😍❤️", "Все так вовремя🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️🤣", "Ты горячая как самса после микроволновки", "надо будет обязательно посмотреть)", "Шикарная красавица!", "Супер🌺", "С праздником вас Эвелина и Семочка!!!!!😘🌞🌸", "Быть женщиной это великий труд, и он Вам под силу! Выглядите шикарно", "Как красиво, Эвелина! ❤️😍🔥 Будем смотреть", "Шарм❤️😍😍😍🔥", "совершенство ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Эвелина Бледанс порадовала формами в легком платье с леопардовым и тигровым принтом. Она надела сверху косуху, которая подчеркнула ее тонкую талию.

На ножках модели были полусапожки на шпильках. Большое кольцо на пальце и яркие ногти дополнили образ.

Эвелина распустила волосы, а на ее лице был макияж с акцентом на глаза.

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой.

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках.

Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры.