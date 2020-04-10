Певица Анастасия Кумейко приняла участие в пикантном челлендже

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новым снимком на своей странице в Instagram.

Бывшая участница группы Nikita, которая ушла в сольную карьеру под псевдонимом DJ Nana, не отстает от модных трендов и регулярно балует поклонников новыми завораживающими образами. На этот раз она приняла участие в так называемом "Pillow challenge".

Анастасия Кумейко разделась на кухне и прикрыла прелести обычной подушкой, которую закрепила поясом на талии (именно в этом и заключается суть челленджа). При этом певица стыдливо приподняла голую ногу и сделала удивленное выражения лица, открыв рот. Интересно, что на голове у нее полотенце, как будто звезда только что вышла из душа, но в ушах и на шее красуются крупные украшения.

"Сегодня у меня ужин в невероятном месте... На кухне....возле холодильника. ❤️ Ну и конечно же афтепати на балконе никто не отменял 🍷", - отметила она в описании.

Ранее в челлендже приняли участия и другие знаменитости, в том числе дочь украинской певицы Ольги Поляковой - Мария. Находясь вместе с родителями на карантине, девочка решила показать, как развлекается с подушкой вместо одежды. сделала забавное селфи в зеркале, позируя с подушкой, привязанной ремнем к ее телу, а также обула туфли на высоком каблуке. Причем позировала Маша, похоже, без нижнего белья.

«Мой лук на карантин», - лаконично подписала Маша под новым снимком. Стоит отметить, не все пользователи позитивно оценили ее образ. Один из комментаторов отметил, что в таком "наряде" Мария Полякова выглядит, как "неудачная копия Ани Лорак".

Напомним, горячая экс-Nikita впечатлила формами в обтягивающем вязаном платье.

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