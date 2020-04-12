Какая же она красивая

Звезда шоу «Танці з зірками» Анна Ризатдинова рассказала о своих любимых фильмах

Рекомендациями гимнастка поделилась на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. Девушка опубликовала список фильмов, которые ей понравились. По этому списку легко понять, какие вкусы у олимпийской чемпионки.

Свой пост она сопроводила селфи, на котором предстала в весьма необычном образе. Анна распустила волосы, а глаза подвела черным цветом. Ризатдинова выбрала яркий макияж, который, впрочем, не испортил ее естественную красоту. Спортсменка смотрела в кадр, будоража фантазию поклонников.

«Список фильмов. Не благодарите ))): «Непристойное предложение», «Афера Томаса Крауна», «Джентельмены», «Джокер», «Заражение», «Остров проклятых», «Поймай меня если сможешь», «Знакомьтесь Джо Блек», «Большая игра», «Под покровом ночи», «Век Адалин», «Лучший стрелок», «Терминал», «Шоу Трумана», «Спасти мистера Бенкса», «Бассейн», «1408», «Соблазн», «Джиа», «Золото», «Роналду», - перечислила звезда свои предпочтения.

В комментариях поклонники стали хвалить Ризатдинову и делиться своими любимыми картинами. Пост спортсменки всего за час собрал более 3,6 тысяч лайков.

«Красивая очень», «Та ладно благодарим», «Прекрасная», «Ты выглядишь потрясающе, Анна! Ты так великолепна!», «Клеопатра», «Неземная красота», - пишут пользователи сети.

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