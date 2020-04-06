Зірка шоу "Танці з зірками" Ганна Різатдінова здивувала сміливим чином, оголивши довгі ноги.

Як повідомляє Politeka, знаменитість порадувала шанувальників новою пікантною фотографією на своїй сторінці в Instagram.

Ганна Різатдінова любить приміряти сміливі образи. На цей раз вона перевершила саму себе і сфотографувалася в максимально короткому вбранні. Це виявилося не сукня, не спідниця, не майка і навіть не шорти - гімнастка прикрила свої принади білої подушкою з чорною окантовкою й підперезалася широким ременем. Спокусливий образ доповнили білі туфлі на високих підборах.

Багатьом користувачам соціальної мережі такий наряд сподобався, включаючи відому співачку Дашу Астафьеву:

"Красиво. Ще б дзеркало на стіну ззади.🤔"; "Несподіванка... Приємна... 🔥👍"; "Дуже 😂😍"; "Карантин vibes😂😂😂👍".

Раніше Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, продемонструвала прекрасну розтяжку. На опублікованій фотографії Ганна підлозі на підлозі перед ноутбуком, піднявши одну ногу високо вгору.

Коли в Україні оголосили карантин через китайського вірусу, Ганна Різатдінова запустила челлендж для всіх бажаючих сісти на шпагат і кожен день викладала вправи для розтяжки. За словами спортсменки, всього за тиждень таких занять можна наблизитися до шпагату.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова застигла в незвичайній позі заради ефектного фото: "Зачаровує!".

Як повідомляла Politeka, Ганна Різатдінова з «Танців з зірками» розставила ноги і блиснула пружним тілом: очей не відірвати.

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