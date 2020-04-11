Эпидемия китайского вируса не обошла стороной популярную певицу Мадонну

Об этом звезда рассказала в своем личном Instagram.

По словам звезды, за последние сутки от опасного китайского вируса умерли сразу трое ее близких людей.

Мадонна откровенно рассказала, что 9 апреля умерли ее двоюродный брат, брат телохранителя и коллега по сцене Орландо Пуэрто, который делал ремиксы на ее известные композиции.

"Не каждый день мы проводим хорошо. Я не спала прошлой ночью ни минуты, а сегодня полностью разбита. За последние 24 часа умер мой двоюродный брат. Брат моего охранника умер. И Орландо Пуерта, который играл очень важную роль в моей жизни, делал для меня ремиксы. Этих трех людей я потеряла за 24 часа. Это повлияло на мое настроение. Сегодня был плохой день, с меня достаточно", – заявила Мадонна в откровенном видеообращении, которое было опубликовано в Instagram.

Ранее мы рассказывали, что страшное обрушилось на Мадонну. Как известно, популярная певица травмировалась во время своего концерта во французской столице.

Легендарная исполнительница Мадонна не смогла сдержать слез от боли, когда ей помогала подняться одна из танцовщиц ее шоу-балета.

Как известно, ранее певица получила травму колена, но решила не отменять выступления. Отмечается также, что парижские зрители были просто огорошены слезами легенды сцены и самим инцидентом, когда Мадонна рухнула на пол, выполняя танцевальные движения также. Теперь артистка передвигается с помощью костыля.

Напомним, Мадонна кардинально сменила имидж.

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