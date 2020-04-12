19-летняя французская модель Тилан Блондо обескуражила откровенным фото - нашла, чем заняться на карантине
Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в домашнем образе, но весьма соблазнительном.
Модель, которая еще с детства влюбила в себя миллионы и заслуженно стала называться "самой красивой девочкой", покорила естественной красотой. Без косметики и в обычной одежде - Тилан все так же хороша. Так, ради жаркого снимка, девушка надела короткий топ (под которым, как видно, нет нижнего белья) и широкие шорты малинового оттенка с забавным детским принтом.
Впечатляющие формы юной и стройной красавицы никого не могут оставить равнодушным - Тилан умеет себя преподать.
Модель позирует, выставив одну ногу впреде и подняв руку, дотронувшись до головы. Девушка отвела томный взгляд в сторону и слегка приоткрыла рот. Девушка стоит рядом с деревом в горшке, кроме того в кадре видны журнальный столик, стул, стеллажи с разными предметами искусства.
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Тилан никак не стала подписывать фото - просто еще один домашний кадр в "заточении" из-за китайского вируса.
Зато поклонникам хватило: за полдня девушку засыпали уймой комплементов и более 80 000 "лайками".
"Королева"
"О, госпади, конфетка🍒"
"Красивая ❤️"
"Я влюбилась в это фото ❤️"
"Как проходит твоя карантинная жизнь?"
"Это слишком, красивая"
Ранее мы сообщали, Блондо на недавнем опубликованном снимке предстала в черной футболке, с распущенными волосами и без косметики. По всей видимости, красотка коротает время со своим пушистым другом на карантине. Тилан держала на руках песика рыжего окраса.
Напомним, самая красивая девочка в мире напугала видом в защитной маске: "Берегите себя...".
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