Модель не стесняется показывать себя в откровенных образах

19-летняя французская модель Тилан Блондо обескуражила откровенным фото - нашла, чем заняться на карантине

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в домашнем образе, но весьма соблазнительном.

Модель, которая еще с детства влюбила в себя миллионы и заслуженно стала называться "самой красивой девочкой", покорила естественной красотой. Без косметики и в обычной одежде - Тилан все так же хороша. Так, ради жаркого снимка, девушка надела короткий топ (под которым, как видно, нет нижнего белья) и широкие шорты малинового оттенка с забавным детским принтом.

Впечатляющие формы юной и стройной красавицы никого не могут оставить равнодушным - Тилан умеет себя преподать.

Модель позирует, выставив одну ногу впреде и подняв руку, дотронувшись до головы. Девушка отвела томный взгляд в сторону и слегка приоткрыла рот. Девушка стоит рядом с деревом в горшке, кроме того в кадре видны журнальный столик, стул, стеллажи с разными предметами искусства.

Тилан никак не стала подписывать фото - просто еще один домашний кадр в "заточении" из-за китайского вируса.

Зато поклонникам хватило: за полдня девушку засыпали уймой комплементов и более 80 000 "лайками".

"Королева"

"О, госпади, конфетка🍒"

"Красивая ❤️"

"Я влюбилась в это фото ❤️"

"Как проходит твоя карантинная жизнь?"

"Это слишком, красивая"

Ранее мы сообщали, Блондо на недавнем опубликованном снимке предстала в черной футболке, с распущенными волосами и без косметики. По всей видимости, красотка коротает время со своим пушистым другом на карантине. Тилан держала на руках песика рыжего окраса.

Напомним, самая красивая девочка в мире напугала видом в защитной маске: "Берегите себя...".

Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире обворожила соблазнительным нарядом.