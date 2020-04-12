40-летняя российская певица Анна Семенович принарядилась и накрасилась, а чтобы все не было впустую из-за карантина, решила обрадовать красотой публику в сети
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором предстала в весьма соблазнительном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Семенович показала себя в леопардовой блузе или платье (так как в кадре певица по грудь, поэтому трудно сказать точнее), с невероятно пленительным декольте, откровенность которого практически не оставляет пространства для полета фантазий.
Аня нанесла яркий макияж и уложила волнами волосы. Блондинка со слегка наивным взглядом и игривым голосочком рассказала, что у нее на душе: "Вот, накрасилась... Как будто собираюсь на концерт... А знаете, как говорится, вдруг попрет и работа опять будет. Как вы без работы? Я очень скучаю по вам"
Поклонники менее чем за сутки поставили почти 90 000 "лайков", засыпав Семенович комплиментами и словами поддержки.
Кравец из "Квартал 95" умилила снимком с подросшим сыном, украинцы не сдержались: "Какая милота"
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили личные фото: "Красавцы!"
Как выглядели наложницы султана из "Великолепного века" в реальности: "совсем другие", фото поражают
«Разговаривал с трудом»: Андрея Данилко сразил приступ, выяснились подробности
"Я уже две недели сижу без работы! Это просто ужас ! Уже все по дому и участку сделал ! Не знаю уже чем заняться"
"🔥Кому-то сегодня подфартит😉 этож каким святым надо было быть в прошлой жизни🤣"
"Ого, ты похудела"
"А может замуж? Детишки попрут?)"
"Аня,очень красивый мейк,очень выразительные глаза,просто огонь!!!!🤗"
"Ой, ой, ой няшка обояшка. 😍 Анна Сексанович"
"Как леопард вам идёт 😍"
"Держись, ещё месяц говорят"
Ранее мы сообщали, Певица умилила фото со своим домашним питомцем. Аня позировала на полу, усевшись по-турецки, и держа в руках собачку породы "чихухуа".
"Ваша ,Мишель,чудо🤗"; "Ах как мило вы присели..."; "Такая хорошенькая!!!"; "Бедная собака😂", - комментировали в сети.
Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".
Как сообщала Politeka, горячая Семенович в экстремальном декольте не смогла скрыть пышные формы: от фото бросает в жар.
Также Politeka писала, что Анна Семенович потрясла "дыньками" на беговой дорожке: "Только не останавливайся"