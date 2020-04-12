40-летняя российская певица Анна Семенович принарядилась и накрасилась, а чтобы все не было впустую из-за карантина, решила обрадовать красотой публику в сети

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором предстала в весьма соблазнительном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Семенович показала себя в леопардовой блузе или платье (так как в кадре певица по грудь, поэтому трудно сказать точнее), с невероятно пленительным декольте, откровенность которого практически не оставляет пространства для полета фантазий.

Аня нанесла яркий макияж и уложила волнами волосы. Блондинка со слегка наивным взглядом и игривым голосочком рассказала, что у нее на душе: "Вот, накрасилась... Как будто собираюсь на концерт... А знаете, как говорится, вдруг попрет и работа опять будет. Как вы без работы? Я очень скучаю по вам"

Поклонники менее чем за сутки поставили почти 90 000 "лайков", засыпав Семенович комплиментами и словами поддержки.

"Я уже две недели сижу без работы! Это просто ужас ! Уже все по дому и участку сделал ! Не знаю уже чем заняться"

"🔥Кому-то сегодня подфартит😉 этож каким святым надо было быть в прошлой жизни🤣"

"Ого, ты похудела"

"А может замуж? Детишки попрут?)"

"Аня,очень красивый мейк,очень выразительные глаза,просто огонь!!!!🤗"

"Ой, ой, ой няшка обояшка. 😍 Анна Сексанович"

"Как леопард вам идёт 😍"

"Держись, ещё месяц говорят"

Ранее мы сообщали, Певица умилила фото со своим домашним питомцем. Аня позировала на полу, усевшись по-турецки, и держа в руках собачку породы "чихухуа".

"Ваша ,Мишель,чудо🤗"; "Ах как мило вы присели..."; "Такая хорошенькая!!!"; "Бедная собака😂", - комментировали в сети.

Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".

Как сообщала Politeka, горячая Семенович в экстремальном декольте не смогла скрыть пышные формы: от фото бросает в жар.

Также Politeka писала, что Анна Семенович потрясла "дыньками" на беговой дорожке: "Только не останавливайся"