Звезда "Танців з зірками" Анна Ризатдинова поделилась кадрами из закулисья популярного телешоу

Как сообщает Politeka.net, горячее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

"В шкафах всё убрано 🙌🏼🗄 , дошла до телефона 🙆🏻‍♀️ Всем сл🍓дких ...", - пишет Анна Ризатдинова в описании.

На видео фаворитка Влада Ямы кружится в горячем танце со своим партнером Александром Прохоровым. Во время номера мужчина нежным движением снял со знаменитости кожаный плащ и сорвал вуаль на поясе, а затем сама Ризатдинова раздела его до пояса. В таком виде пара показала несколько очень страстных движений.

Судя по людям на заднем фоне, кадры записали во время репетиции. Вероятно, Анна Ризатдинова скучает по "Танцам", а потому выкладывает архивные записи.

Пользователи социальной сети поделились своими яркими впечатлениями в комментариях:

"Самый яркий момент за весь сезон )) гимнастки, такие гимнастки 😏🥰🔥"; "Красота😍"; "Аннушка! Танец потрясающий!!!🔥🔥🔥😍😍😍👍👍👍"; "Это конечно огонь🤭🤤🤤😍😍😍🙈🙈🙈🔥🔥🔥😈 саааамые лучшие!!!👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👨♥️♥️♥️"; "Фантастика😘🌷"; "Это просто огонь...😍".

Напомним, что Анна Ризатдинова расставила ноги и сверкнула упругим телом: глаз не оторвать.

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова показала, на что способно ее тело, Никитюк не смолчала: «Прекрасный вид».

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