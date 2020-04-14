Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова показала, как тренируется дома

Звезда похвасталась тем, чем занимается в режиме самоизоляции, в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Анфиса Чехова опубликовала видео, на котором бегала на коврике, а в это время ей мешал домашний любимец. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Телеведущая затянула свои пышные формы тугим костюмом. Наряд полностью обтянул шикарные прелести Чеховой. Красотка смотрела из-под пышных ресниц на своего пса и улыбалась. Ее волосы при этом распущены.

В посте красотка пошутила, что у нее строгий тренер по ЕМS, который облает, если что-нибудь ему не понравится.

"Картошка Соломоновна Чехова на работе просто зверь👌🏼", - отметила артистка.

Также звезда добавила, что на ней специальный комбез для ЕМS тренировок, в который вшиты электродные подушки, и провода.

"Естественно, что этот костюм со всем своим внутренним фаршем, полнит и визуально увеличивает человека!", - объяснила Чехова.

Далее Анфиса добавила: "Если кому-то очень хочется думать, что я поправилась, и это как-то поддерживает вас и поднимает настроение, то не могу вам запретить!".

За час пост собрал более 60 тысяч просмотров и много комментариев.

"На некоторых фото вы совсем худышка, а здесь без фильтров все в порядке, вес на месте ..Фух, а то я уже расстроилась, что даже Анфиса похудела", "Не идёт эта одежда для тренировки, очень полнит", "Вроде Анфиса на правильном питании, а ляжки ого, какая была жирная, сальцесон , такая и осталась . В чёрный список меня не забудь😂😂😂😂", "Блин у Анфисы такая энергетика классная, такое тепло от неё исходит", - написали пользователи сети.

Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».

Как сообщала Politeka, Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью: "Хочется смотреть снова и...".

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