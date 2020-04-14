Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова показала, как тренируется дома 

Звезда похвасталась тем, чем занимается в режиме самоизоляции, в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Анфиса Чехова опубликовала видео, на котором бегала на коврике, а в это время ей мешал домашний любимец. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) 

Телеведущая затянула свои пышные формы тугим костюмом. Наряд полностью обтянул шикарные прелести Чеховой. Красотка смотрела из-под пышных ресниц на своего пса и улыбалась. Ее волосы при этом распущены.

В посте красотка пошутила, что у нее строгий тренер по ЕМS, который облает, если что-нибудь ему не понравится. 

"Картошка Соломоновна Чехова на работе просто зверь👌🏼", - отметила артистка. 

Популярные статьи сейчас

Раздетый Юрий Ткач из "Квартал 95" ошарашил постельным фото с женой: "Зачем выставлять такое?"

Пикантное видео Наташи Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть: «Просунь мне туда»

Николай Басков сообщил о смерти любимой, трогательные кадры: "Ты навсегда в моем сердце!"

Украинская Кардашьян на улице не удержала грудь в кружевном белье: "Мадам, у вас выпало..."
Показать еще

Также звезда добавила, что на ней специальный комбез для ЕМS тренировок, в который вшиты электродные подушки, и провода.

"Естественно, что этот костюм со всем своим внутренним фаршем, полнит и визуально увеличивает человека!", - объяснила Чехова. 

Далее Анфиса добавила: "Если кому-то очень хочется думать, что я поправилась, и это как-то поддерживает вас и поднимает настроение, то не могу вам запретить!".

За час пост собрал более 60 тысяч просмотров и много комментариев. 

"На некоторых фото вы совсем худышка, а здесь без фильтров все в порядке, вес на месте ..Фух, а то я уже расстроилась, что даже Анфиса похудела", "Не идёт эта одежда для тренировки, очень полнит", "Вроде Анфиса на правильном питании, а ляжки ого, какая была жирная, сальцесон , такая и осталась . В чёрный список меня не забудь😂😂😂😂", "Блин у Анфисы такая энергетика классная, такое тепло от неё исходит", - написали пользователи сети. 

View this post on Instagram

Строгий и громкий у меня Тренер по ЕМS тренировкам. Чуть что не так, облает - мало не покажется😬 Картошка Соломоновна Чехова на работе просто зверь👌🏼 P.S. Видимо, не удастся мне избежать разъяснений относительно моей фигуры и костюма🤦🏻‍♀️ На мне не модный спортивный костюм. А специальный комбез для ЕМS тренировок. В него вшиты большие электродные подушки, и провода. На боку блок питания. Естественно, что этот костюм со всем своим внутренним фаршем, полнит и визуально увеличивает человека! А еще горизонтальная съемка прибавляет объемы. Но, если кому-то очень хочется думать, что я поправилась, и это как-то поддерживает вас и поднимает настроение, то не могу вам запретить! Но мой тренер, который ходит ко мне несколько раз в неделю, думаю расстроился бы, что меня обвиняют в потолстении, ведь он делает всё, чтобы этого не случилось😬 Так что, пожалейте тренера😂

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on

Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».

Как сообщала Politeka, Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью: "Хочется смотреть снова и...".

Также Politeka писала, что Чехова огорошила внезапной сменой имиджа, отрезав рыжую копну: "Как Малефисента"