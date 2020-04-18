Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась формами в машине

В этот раз скандальная знаменитость решила порадовать аудиторию жаркими фото, на которых предстала в новом имидже и удивила фигурой прямо в салоне автомобиля. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, в этот раз скандально-известная модель засветилась в необычном черном комбинезоне, подчеркнувшем невероятно тонкую талию знаменитости.

Девушка с ярким макияжем налице позировала в засвеченном солнцем салоне автомобиля с чашкой кофе в руках. Свой скромный образ Алена дополнила новой прической - множеством мелких косичек. На втором кадре в том же образе звезда решила расстегнуть комбинезон и посветить грудью.

«Расстёгнутый или Застёгнутый? 😛🤔 Этот комбез остался в других цветах в @lior_boutique 💔 Он как вторая кожа...только с утяжкой😂», - написала Алена под новым постом.

Вот что ответили пользователи:

«So beautiful ❤️», «Застегнутый. Фигура 🔥», «2 варик», «Beautiful woman 🔥😍❤️», «Вообще без🔥, «Где заплестись можно ? Все закрыто».

До этого на снимке Алена позировала в кружевном лифчике. Она сдавила груди по бокам, чтобы они выглядели больше и сочнее. Омович уложила между грудьми духи в виде туфельки. Образ красотки завершили большие сережки-кольца в ушах и тонкая цепочка с кулоном.

Алена немного открыла пухлые губы и посмотрела в кадр. При этом на лице у нее не только длинные черные стрелки, но и фильтр в виде татуировки.

"ТАТУ НА ЛИЦЕ?😛ДА/НЕТ?👇🏻 ", - поинтересовалась украинская знаменитость.

За 10 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Не,на лице лучше не надо,украшай тело,твоё лицо и без тату симпатичное))", "Красиво,но лучше не надо", "Шикарная грудь 👍 Тату на лице лучше не делать", "Единственный ее смысл - это замазывать тоналкой", 🖐🖐🖐😱😱 не порть своё лицо", "ты очень красивая😍😍", - написали пользователи сети.

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