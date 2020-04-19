28-летняя украинская певица MARUV потешила своих поклонников оригинальным исполнением гопака

Видео «финального баттла» с певицей Марьяной Ро артистка опубликовала в сториз Instagram, передает Politeka.net.

Перед подписчиками звезда появилась в розовом домашнем костюме и смешных коричневых тапках. Она рассказала о том, что должна станцевать гопак под песню Марьяны «Помоги мне».

Отметим, что эта композиция медленная и совсем не соответствует темпу и драйву украинского народного танца.

Однако Анна Корсун (настоящее имя украинки) умудрилась очень оригинально станцевать танец, который гопаком, правда, можно назвать только условно, и то благодаря присядке.

В конце видео девушка советует тем, кто решит это повторить, сначала разомнуть колени.

Что думают поклонники по поводу такого креатива MARUV, неизвестно, поскольку в сториз нет функции комментирования, однако, будем надеяться, что они оценили старания Ани по достоинству.

Ранее мы писали о том, что певица продемонстрировала в сториз несколько упражнений, которые помогают ей держать фигуру в форме, а также худеть несмотря на то, что артистке приходится находиться постоянно дома в изоляции и без привычного активного образа жизни.

Как известно, MARUV активно занимается для того, чтобы каждый раз во время концертов удивлять чем-то новым, а также дерзкими танцами. Не так давно звезда рассказывала, что во время выполнения некоторых движений столкнулась с проблемой – из-за лишнего веса ей было тяжело исполнять некоторые движения. Однако после того, как артистке удалось сбросить лишнее, певица принялась заниматься еще усерднее.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть.