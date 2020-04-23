"Евровидение" – это не просто песенный конкурс, это соревнование ярких и впечатляющих шоу. Но некоторые участники так креативят, что их образы и номера невозможно забыть
Politeka составила список самых эпатажных участников за всю историю главного песенного конкурса Европы.
В 2002 году на «Евровидение» в Таллине приехало вокальное трио трансвеститов Sestre из Словении. Артистки Мисс Марлена, Дафни и Императрица поднялись на сцену в костюмах стюардесс. Песня Samo Ljubezen («Только любовь») заняла только 13 место, выше которого Словении с тех пор подняться не удавалось.
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Андрей Данилко в образе Верки Сердючки покорил Евровидение 2007. Необычный костюм со звездой на голове и зажигательная песня Dancing Lasha Tumbai помогли артисту занять второе место и завоевать мировое признание. При этом россияне набросились на Сердючку с критикой из-за созвучности припева со словами "Раша, гудбай".
В 2008 году Ирландия отправила на "Евровидение" индюка по кличке Дастин. Игрушечная птица Дастин – герой национальной детской телепередачи, до конкурса он выпустил аж три музыкальных альбома. Правда, выступление на Евровидении обернулось провалом: с песней Ireland Douze Points птица даже не долетела до финала.
Российский фолк-коллектив "Бурановские бабушки" занял второе место на Евровидении 2012 года. Веселая песенка Party For Everybody с текстом на удмуртском языке и припевом на английском поразила оригинальностью на фоне лирических баллад и современных танцевальных хитов.
Австрийский певец Томас Нойвирт под звучным псевдонимом Кончита Вурст в 2014 году занял первое место на "Евровидении" в Копенгагене. Свой образ женщины с бородой музыкант создал еще в 2011 году и заявил, что этим он дает повод людям задуматься о толерантности.
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Как писала Politeka, бесстыжая Кончита Вурст разделась и примерила маску из латекса.
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