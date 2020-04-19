31-летний артист Томас Нойвирт, более известный публике как Кончита Вурст, показал поклонникам коллекцию защитных масок

Шестью масками разных цветов, форм и даже материалов исполнитель похвастался на своей странице в Instagram, причем демонстрировал он их, будучи по пояс голым, передает Politeka.net.

Так, артист предстал перед поклонниками в тканевых масках, в черной маске из латекса и желтой эко-кожи.

На снимках он выглядит брутальным и не стесняясь демонстрирует волосатый торс и небритые подмышки.

За час снимки собрали свыше семи тысяч лайков. В комментариях поклонники называют звезду горячим мужчиной и просят поберечь себя.

Мало кто знает, что впервые Томас Нойвирт появился перед публикой как Кончита Вурст в 2011 году, когда подал заявку на участие в шоу «Die grosse Chance», проводившимся телекомпанией «ORF». Участие в кастинг-шоу принесло Вурст небывалую популярность, и трансвестит стал заметной фигурой в стране.

После этого Вурст участвовала в шоу под названием «Самая трудная работа в Австрии», в котором ей пришлось работать на рыбной фабрике, а также попыталась выжить вместе с другими участницами в пустынях Намибии в шоу «Дикие девочки».

В 2015 после оглушительной победы на «Евровидении 2014» Кончита записала дебютный альбом «Conchita», в который она включила песню «Heroes» («Герои») – посвящение своим поклонникам. Также на эту композицию был снят клип. Так певица отблагодарила их за поддержку, которая помогла ей победить на «Евровидении». Альбом стал платиновым менее чем через неделю после релиза.

О том, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация, Томас признался еще в 17 лет. Родителей сначала расстроило подобное откровение, однако затем они приняли своего сына со всеми его, как им казалось, недостатками.

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