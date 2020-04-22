Российская телеведущая Анфиса Чехова порадовала фанатов и сверкнула перед ними формами после похудения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее фан-страницу в Instagram.

«Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала шикарный бюст», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Чехова позирует в нарядах с вырезом, а также купальнике, демонстрируя роскошные формы на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Не женщина, а мечта», «Боже, какие огромные…», «Шикарная и аппетитна!», «красавица», «огонь вообще», «Старая Анфиса клевой была, а теперь как все», - пишут они.

Как сообщалось ранее, телеведущая Анфиса Чехова показала новое домашнее видео в Инстаграм.

На кадрах Чехова позирует в шелковом халате, скорее всего, а рядом можно увидеть маленького мальчика - сына Соломона. Анфиса стояла на кухне и что-то готовила. На фоне можно увидеть раковину, плиту и другие кухонные принадлежности. Мальчик был с голым торсом и в шортах или чем-то подобном. Волосы у него были средней длинны.

"Кое что о моем завтраке. Обычно я готовлю кашу, которую, попробовав раз, уже невозможно забыть. Правда некоторым она приходит в ночных кошмарах. Но это зависит от того, насколько «кашный» вы человек. Вот я обожаю каши и придумала варить именно такую, которая будет не только вкусная, но и полезная. А вы «кашелюб» или «кашененавистник»?", - написала Чехова под роликом.

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