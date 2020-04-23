21-летняя Арина Сахарова, внучка советского поэта и певца Владимира Высоцкого, недавно завела аккаунт Инстаграм, и сразу же туда нахлынула толпа желающих посмотреть на юную красотку
Арина любит снимать себя крупным планом и делать философские подписи, передает Politeka.net.
"Ты замечаешь всё, но замечаешь поздно 🖤"; "Ведь ты не в зоне моих скандалов или тех же планов, я в твоих подавно 📀", - пишет в соцсети девушка.
Роман ее знаменитого деда Владимира Высоцкого и бабушки актрисы Татьяны Иваненко начался, когда они работали в Театре на Таганке. Иваненко и Высоцкий часто ездили в киноэкспедиции и на гастроли. Высоцкий посвятил подруге по меньшей мере две песни - но вместе они никогда не жили.
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В 1972 году у Татьяны родилась дочь Анастасия — по широко распространенной среди современников в театральных и кинематографических кругах версии отцом ребенка был Высоцкий. Сам Владимир Семенович этого официально не признавал, однако и опровержений не делал. Фамилию дочери Татьяна дала свою.
Настя выросла, поступила на журфак, вышла замуж и родила тоже дочку. Девушке уже 21 год, она окончила школу с углубленным изучением французского языка и сейчас постигает медицинские науки.
Судя по кадрам, Арина Сахарова унаследовала все лучшее от своих предков. Пользователи никак не могут определиться, на кого больше похожа девушка:
"Вся в дедушку. Ослепительная красавица🔥😎"; "Вся в бабушку, бабушка ослепительная красавица"; "Как Вы на свою бабушку похожи 🌺"; "И каким местом она сводит мужчин с ума? Ну внучка и что? У нас таких и краше в разы очень много! Слишком много рекламы ни о ком!", - пишут в комментариях под постами Арины.
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