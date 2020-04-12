Пышногрудая внучка Михаила Боярского Екатерина опубликовала свежее фото в социальной сети

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Боярской.

Девушка сделала красивое селфи в пижаме, о чем можно судить по кружеву и атласной ткани ярко-розового цвета. Красотка сделала также макияж: губы накрасила кремовой помадой и сделала стрелки на глазах.

Екатерина стоит напротив балкона, чтобы свет выгодно падал на ее лицо. Также на фоне можно увидеть разложенную кровать с белыми простынями и интерьер спальной комнаты знаменитой внучки.

Поклонники принялись дарить красотки комплименты: «Катя, с добрым утром😍 ты сегодня шикарна», «Сладенькая», «Красивое селфи», «Милое фото».

Напомним, что Екатерина похвасталась захватывающим видом. Как и многие россияне, девушка вынуждена проводить свободное время на карантине. К счастью, у нее есть возможность подышать свежим воздухом. На новой фотографии Екатерина Боярская позирует на балконе, с которого открывается красивые вид на город.

Она соблазнительно облокотилась на перила балкона, выгнув спину, и теребит свои волосы.

Ранее Екатерина Боярская показала, как развлекается во время карантина в сториз. Девушка буквально "сходит с ума" в танце, при этом выгодно подчеркивая свои объемные женские прелести с помощью телодвижений и обычных спортивных лосинах и заношенной футболке.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского затмила звездного деда и тетку на семейном фото.

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