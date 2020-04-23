Известная телеведущая Анфиса Чехова показала новый нежный образ

На фото Анфиса позирует в постели, прикрывшись одеялом. Можно увидеть, что Чехова совсем без одежды, а рядом сидит ее домашний питомец - собака. Телеведущая задрала ноги и положила их на спинку кровати. Рядом на тумбочке можно увидеть цветы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Посмотрела сегодня видео Яны Рудковской, где она дефилирует завернутая в пледы от известных брендов.

И подумалось мне, что я ведь совершенно не страдаю брендоманией

В сущности, мне всё равно что за бренд производитель у вещи, но мне крайне важно качество ткани, фурнитуры и пошива!", - написала Чехова.

Фанаты успели поставить почти 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"От брендовой Рудковской тошнит", "Спинка у кровати другая, очень нравилась предыдущая, хотя и эта не уступает", "Совершенно с Вами согласна, Анфиса. Это такой бред - оценивать человека по биркам и ярлыкам на его вещах".

Сообщалось, что российская телеведущая Анфиса Чехова порадовала фанатов и сверкнула перед ними формами после похудения.

«Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала шикарный бюст», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Чехова позирует в нарядах с вырезом, а также купальнике, демонстрируя роскошные формы на камеру.

Напомним, Анфиса Чехова в шелках показал, чем сводит с ума мужчин на своей кухне

А еще Politeka сообщала, что подвыпившая Чехова пошалила в постели, засветив обнаженный бюст

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова без стыда задрала ноги ради горячего фото прямо на подоконнике



