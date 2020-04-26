Артист «Квартала 95» Евгений Кошевой признался, что набор веса стал для него очень серьезной проблемой на карантине

Сейчас популярный юморист, как и все украинцы, находится дома на самоизоляции. Кошевой уже признавался, что от ничегонеделания дома у него возникли проблемы с перееданием. Как сообщает Politeka.net, на этот раз артист рассказал о том, что может произойти с ним после карантина.

Так, Кошевой опубликовал в разделе Сториз забавное видео, на котором сообщил, что проблема может оказаться куда серьезнее, чем он думал.

«Всем привет! Короче, карантин еще на три недели. Не знаю, как буду выглядеть. Если что, ищите меня наверху – в небе. Может, я уже как шарик улечу», - пошутил артист.

Для более яркого эффекта он добавил на видео маску, которая делает его лицом похожим на шар.

Напомним, ранее Кошевой прокомментировал свое отношение к хейтерам в программе Потапа и Позитива 2POpodcast на YouTube. В частности, артист запомнил случай, когда его оскорбили из-за патриотизма.

"Люди пишут разные комментарии под поздравительными какими-то... Есть одно какое-то г*вно. Какая им разница? Они этим живут! "Я наконец-то, думаю, что вы станете патриотом Украины". Для меня это оскорбительно. Я отреагировал только на это. Я написал, что если кто-то от меня что-то хочет, то, как сказал, какой-то чувак – судите меня тогда, когда ваша жизнь станет для меня примером. Поэтому, на этом фоне было написано, что если меня кто-то хейтит, то флаг вам в руки, но только так, чтобы я вас видел. Приди скажи лицо в лицо. Что ж ты сидишь пишешь... ", - поделился Кошевой.

Напомним, Евгения Кошевого из «Квартал 95» атаковали, детали разборок.

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" сцепился с Кличко из-за гордости Киева.

Также Politeka писала, что Влад Яма разбил голову Кошевому из "Квартал 95", видео облетело сеть.