Украинский комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", выплеснул наболевшее и рассказал, как он общается с недображелателями в сети

Так, Кошевой прокомментировал свое отношение к хейтерам в программе Потапа и Позитива 2POpodcast на YouTube, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

В частности, артист запомнил случай, когда его оскорбили из-за патриотизма.

"Люди пишут разные комментарии под поздравительными какими-то... Есть одно какое-то г*вно. Какая им разница? Они этим живут! "Я наконец-то, думаю, что вы станете патриотом Украины". Для меня это оскорбительно. Я отреагировал только на это. Я написал, что если кто-то от меня что-то хочет, то, как сказал, какой-то чувак – судите меня тогда, когда ваша жизнь станет для меня примером. Поэтому, на этом фоне было написано, что если меня кто-то хейтит, то флаг вам в руки, но только так, чтобы я вас видел. Приди скажи лицо в лицо. Что ж ты сидишь пишешь... ", - поделился Кошевой.

Артист зацепил публику своими словами о хейтерстве. Ситуацию бурно обсуждают в комментариях:

"Подняли хорошую тему про хейт. Это очень актуально. Особенно у детей, их обижают за всё, даже за музыкальные вкусы🥺"

"Вы хейтерам более охотно отвечаете, чем фанатам. Тут даже позвонить хейтеру попытались. Из-за этого хочется самой хейт написать. Недаром говорят, что хейтер — это латентный фанат".

Ранее мы сообщали, Кошевой в интервью Алесе Бацман на YouTube рассказал о первой встрече президентов РФ и Украины в ходе "нормандского саммита".

По его словам, Владимир Зеленский все-таки заставил понервничать президента Владимира Путина. Блогерша вспомнила, что Кошевой еще до "нормандской встречи" говорил, что Зеленский может не удержаться и "вырубить" Путина.

"Я думаю, что это бы выглядело красиво, но есть политический этикет, протокол. Но он все-таки заставил понервничать дедушку, он скукожился немножко и мне казалось, что у него слетят туфли с ног", - засмеялся Кошевой.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" сцепился с Кличко из-за гордости Киева: "Мои каштаны дорого стоят"

Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартала 95» ошеломил изменениями во внешности: «Другой человек».

Также Politeka писала, что Кошевой рассказал о серьезной ссоре с Зеленским: "Послали друг друга в...".