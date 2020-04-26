Российская актриса и певица Анна Семенович показала, как следит за своей фигурой во время карантина

Как сообщает Politeka.net, она записала серию видеороликов для сториз в Instagram.

На видео Анна Семенович занимается спортом на беговой дорожке. Она напомнила, что в прошлом - спортсменка, а потому решила не запускать себя на самоизоляции.

"Всем физкультпривет. Многие говорили, когда я покупала дорожку, что я не буду на ней заниматься дома... что это будет вешалка для вещей. Я, все таки, спортсменка в прошлом", - заявила она.

Во время бега обширные формы Анны Семенович соблазнительно трясутся. Вдобавок, она эффектно наклоняется, демонстрируя декольте полупрозрачной кофты на камеру.

"Самоизоляция продлилась, поэтому все остальное время - это будет работа над собой... Прыгать на скакалке, онлайн тренировки и вообще заниматься собой, чтобы выйти из самоизоляции красивыми, стройными, сексуальными, и соль для ванны вам в помощь", - обратилась она к поклонником.

Напоследок Анна Семенович томно застонала, хоть это неприлично. Она не сдержала эмоций, освежаясь термальной водой из баллончика.

Ранее Анна Семенович изменилась до неузнаваемости. Она заметно потолстела, отрастила большие бока, живот и второй подбородок. Звезда совсем не похожа на ту роковую красотку, какой ее привыкли видеть фанаты.

В описании к ролику актриса призналась, что это все шутка. Таким образом она решила вдохновить девушек, чтобы те не запустили себя во время карантина: занимались спортом и следили за питанием.

Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".

Как сообщала Politeka, горячая Семенович в экстремальном декольте не смогла скрыть пышные формы: от фото бросает в жар.

Также Politeka писала, что Анна Семенович потрясла "дыньками" на беговой дорожке: "Только не останавливайся".