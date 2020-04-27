Российский шоумен Александр Цекало предстал перед поклонниками в неожиданном образе

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, в социальных сетях появилось фото абсолютно голого 59-летнего Александра Цекало.

Пикантный снимок в своем личном микроблоге Instagram опубликовала его 29-летняя жена Дарина Эрвин.

На нескромном снимке полностью голый Александр Цекало позирует рядом с одной из картин его жены-художницы. Не исключено, что Дарина Эрвин, таким образом, пытается приобщить своего "лохматого и пухлого" мужа к искусству.

Ведь ранее 29-летняя художница признавалась, что ей нравится писать картины, используя для этого обнаженные натуры.

Судя по снимку, который был опубликован в Stories, Александр Цекало старается себя держать в форме в условиях карантина. Конечно, полностью от лишнего веса он не избавился, но шоумен, возможно, потерял несколько килограммов.

Стоит отметить, что раньше жена Александра Цекало довольно скупо делилась подробностями личной жизни. Сейчас же все иначе.

Недавно 29-летняя Дарина Эрвин призналась, что ее сложно назвать хорошим кулинаром. Но, Александра, похоже, это нисколько не волнует, ведь у Дарины есть другие таланты.

«Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели», — признавалась ранее молодая художница.

Некоторые секреты звездной пары удалось раскрыть тарологу и экстрасенсу Галине Янко. По ее словам, перед свадьбой Цекало и Эрвин подписали брачный контракт.

"В их семье заранее все оговорено. Есть брачный контракт и определенные обязательства с каждой стороны. Дарье совершенно не нужны проблемы. Она любит и уважает мужа, при этом женщина достаточно расчетлива", - поделилась таролог, предположив, что Дарина легко манипулирует мужчинами и при этом старается скрывать свой "талант".

Напомним, Цекало бросил сестру Брежневой ради любовницы: пластика, и роскошь и свадьба в США.

Как сообщала Politeka, Цекало решился на отчаянный шаг ради молодой жены: сестре Веры Брежневой пришлось...

Также Politeka писала, что появилсь видео, как женатый на сестре Брежневой Цекало целует другую женщину.