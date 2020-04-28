Российская актриса Дарья Мельникова, которая снималась в сериале «Папины дочки», изменилась во внешности
Как сообщает Politeka, об этом говорится в материале «Дни.ру».
Так, звезда решила показать «карантинное» селфи, на котором она позирует без макияжа и с растрепанными волосами. На ней красуется растянутая серая футболка, а рядом с ней стоит муж – актер Артур Смольянинов.
Уточняется, что без укладки Дарья Мельникова выглядит как парень. Звезда уже давно отказалась от длинных волос и предпочитает либо бриться наголо, либо поддерживает аккуратную короткую стрижку.
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Сама звезда признается, что всю жизнь сторонилась женственности. Несмотря на это, актриса изредка отряхивает себя и старается быть нежной. Как ее мать.
Популярная российская актриса и звезда телесериала «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказала, что спит сразу с тремя.
«Стандартное утро после праздника. С днём рождения, мужик! Вот уж не думала, что смогу официально любить сразу трёх мужчин и спать с ними в одной кровати», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно обнаженного маленького ребенка, который неуверенно делает шаги по цветастому ковру в детской комнате. Голову малыша венчает праздничный колпак.
Напомним, звезда «Папиных дочек» без белья показала фигуру в прозрачном наряде.
Как сообщала Politeka, звезда «Папиных дочек» с бритой головой разделась на яхте.
Также Politeka сообщала, что звезда «Папиных дочек» похвасталась фигурой в купальнике.