Российская актриса Дарья Мельникова, которая снималась в сериале «Папины дочки», изменилась во внешности

Как сообщает Politeka, об этом говорится в материале «Дни.ру».

Так, звезда решила показать «карантинное» селфи, на котором она позирует без макияжа и с растрепанными волосами. На ней красуется растянутая серая футболка, а рядом с ней стоит муж – актер Артур Смольянинов.

Уточняется, что без укладки Дарья Мельникова выглядит как парень. Звезда уже давно отказалась от длинных волос и предпочитает либо бриться наголо, либо поддерживает аккуратную короткую стрижку.

Сама звезда признается, что всю жизнь сторонилась женственности. Несмотря на это, актриса изредка отряхивает себя и старается быть нежной. Как ее мать.

Популярная российская актриса и звезда телесериала «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказала, что спит сразу с тремя.

«Стандартное утро после праздника. С днём рождения, мужик! Вот уж не думала, что смогу официально любить сразу трёх мужчин и спать с ними в одной кровати», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно обнаженного маленького ребенка, который неуверенно делает шаги по цветастому ковру в детской комнате. Голову малыша венчает праздничный колпак.

Напомним, звезда «Папиных дочек» без белья показала фигуру в прозрачном наряде.

Как сообщала Politeka, звезда «Папиных дочек» с бритой головой разделась на яхте.

Также Politeka сообщала, что звезда «Папиных дочек» похвасталась фигурой в купальнике.