Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала роскошное тело в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда позирует в крохотном желтом купальнике, выставив напоказ внушительные прелести. На другом снимке звезда демонстрирует аппетитное тело, крутясь на камеру все в том же желтом белье.

Кроме того, Омович выложила у себя на странице снимок в элегантном наряде – красивых чулках, мини-шортах и белом наряде, из-под которого выглядывает пирсинг на интимном месте звезды.

"Это просто загляденье!" - написали бы ее поклонники, однако, поскольку снимками модель поделилась у себя в Сторис, они были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась телом в развратном платье.

Модель в любом наряде не может себе отказать в демонстрации своих прелестей. Одни из последних горячих снимков Омович опубликовала в своем Инстаграм.

На фото модель предстала в коротком платье на молнии. Последнюю Алена расстегнула, чтобы продемонстрировать прелести без белья: "Вот это мячики!"

На шее блестела цепочка с кулоном, что сделало еще больший акцент столь откровенному наряду.

Звезда расставляла ноги в мини либо вставала подогнув одну ножку. Волосы были убраны в пучок, спустив несколько прядей у лица.

Напомним, украинская Кардашьян показала, что скрывает под тоненьким костюмом.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян ошарашила новой внешностью, сеть в растерянности.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула комбинезон, сразив наповал пышным бюстом.