Из-за резкого ухудшения состояния здоровья звезде пришлось отменить ближайший концерт

Инцидент произошел с 49-летним Глебом Самойловым, бывшим фронтменом рок-группы "Агата Кристи" и ныне лидером коллектива The MATRIXX. Сообщение о переносе выступления появилось в соцсети Фейсбук. Здесь же раскрывается причина.

"Дорогие друзья! К сожалению, мы вынуждены сообщить, что онлайн-концерт Глеба Самойлова и группы The MATRIXX, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая в связи с состоянием здоровья Глеба. Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей", - говорится на страничке группы.

Преданные фанаты кинулись желать легенде рока скорейшего выздоровления, некоторые пожурили кумира за "злоупотребление алкголем".

"Берегите его! С осени было видно, что Глебу нелегко. Здоровья, сил, оптимизма! Все подождут"

"Вся это свистопляска отражается на самочувствии. Тонкий внутренний мир. Все будет хорошо! Рядом родные, друзья, поклонники, врачи и над всем этим Бог) все будет отлично!"

"И заканчивай бухать !"

"Выздоравливайте, Глеб, а концерт - это мелочи. Для нас главное, чтобы вы не болели. И всей команде желаю здоровья."

"Глеб, прекращай злоупотреблять😀🍷"

Напомним, The Matrixx была основана Глебом Самойловым после распада его предыдущего проекта — группы «Агата Кристи» в 2010 году. В нее также вошли барабанщик «Агаты Кристи» и НАИВ Дмитрий Хакимов, клавишник «Агаты Кристи» Константин Бекрев и гитарист группы НАИВ Валерий Аркадин.

Панкреатит — заболевание поджелудочной железы, при котором развивается воспаление этого органа, так как ферменты, использующиеся для переваривания пищи, не покидают железу, а остаются в ней и начинают разрушать ее.

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