Андрей Макаревич недавно женился на молодой возлюбленной. При этом свои намерения музыкант до последнего держал в тайне

66-летний лидер группы «Машина времени» в последнее время старался не предавать огласке детали своей личной жизни. Однако, выяснилось, что в конце прошлого года музыкант женился в четвертый раз. Макаревич все же решил раскрыть некоторые детали своего бракосочетания.

Так, он рассказал, что женился в декабре 2019 года на молодой еврейке по имени Эйнат. Их свадьба проходила в Израиле и была довольно скромной.

«Молодая, красивая, умная… Свадьбы у нас как таковой не было, на самом деле. Я не большой любитель этих общественных мероприятий. Выпили очень узким кругом. Никакого пафоса я не устраивал», - рассказал Макаревич.

К сожалению, из-за карантина музыкант пока не может видеться с новой женой: она осталась в Израиле, а он проходит самоизоляцию в Москве.

«Мы, к сожалению, порознь. Она застряла в Израиле. Я успел прилететь, а вот она задержалась буквально на один день. Так что теперь ждем, когда появится возможность встретиться», - признался артист.

Он также раскрыл историю своего знакомства с возлюбленной. По его словам, они встретились в путешествии по Эфиопии, где и завязались их отношения. По словам Макаревича, его жена не занимается музыкой и не является его ярой поклонницей. Других подробностей музыкант пока не раскрывает.

Отметим, что до этого артист был женат три раза. У него есть сын от второй жены – Иван, а также две дочери, рожденные вне брака — Анна и Дана.

Напомним, Макаревич рассказал, как пытался вразумить россиян и спасти Украину.

Как сообщала Politeka, Макаревич выдал печальную правду о россиянах: «Население разделилось на два биологических вида».

Также Politeka писала, что Макаревич попытался вразумить Путина из-за Украины: "Может сначала заняться жизнью россиян".