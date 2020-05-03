42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова, поделилась пикантным снимком в постели 

Звезда предстала в ночной рубашке с кружевом, пишет Politeka.net. Чехова красовалась на кровати, немного выгнувшись. 

Красотка была в белой рубашке из шелка с кружевом в районе груди. Тонкая ткань подчеркнула все изгибы красотки. 

Анфиса распустила волнистые волосы и улыбнулась, смотря вдаль.  Рядом с телеведущей лежал ее домашний питомец. 

В публикации Чехова рассказала, что для нее всегда было важно выспаться, а из-за недостатка свежего воздуха, ей это не удается. Звезда решила принимать один из препаратов, который помог ей справиться с этой проблемой. 

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За 14 часов пост собрал почти 16 тысяч лайков и много комментариев. 

"Хочешь высыпаться, не заводи животных!", "А нормально что восхищаюсь Вашей грудью, Анфиса, и не вижу препарата на фото? 🙈", "Какая вы нежная, просто загляденье. Вот что делает с человеком отдых))", "Фото огонь 🔥🔥🔥🔥🔥", "Надо же быть такой шикарно ухоженной красавицей💯", "Какая милая собака! 😍", "О, как я вас понимаю. Тоже организм сдал", "Анфиса вы прекрасно выглядите 💖", - написали пользователи сети. 

Напомним, Анфиса Чехова опубликовала видео в своем Инстаграм, в котором показала, как занимается йогой вместе с тренером, уроженцем Индии.

Телеведущая предстала в красной футболке и лосинах. Наряд идеально подчеркнул ее впечатляющую фигуру с крутыми бедрами и пышным бюстом.

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Это, конечно, очень укороченная версия моего урока йоги со Шреясом @anastasia.btyoga В реальности урок идет полтора часа и с меня сходит 7 потов. Когда Шреяс заходит ко мне в дом, ощущение, что вместе с ним ко мне в дом заглядывает Индия. Такая энергетика у него нездешняя, не суетливая, спокойная... Однако, не смотря на то, что Шреяс родился и вырос в Индии, долгое время он работал в Дубае, преподавая йогу шейхам, их женам, актерам, политикам и другим успешным людям. Они не стремились достичь дзена, или погрузиться в религиозную составляющую йоги, их интересовали грамотные физические нагрузки, гармония тела и духа, избавление от различных хронических заболеваний, тонус мышц и внутренний баланс. И Шреяс в этом деле супер профессионал. Приезжает ко мне на дом из своей изоляции. Думаю, онлайн тренировки он тоже проводит. Тем кто искал лучшую йогу из всех возможных рекомендую Шреяса. У него нет собственного аккаунта, связь через директ его жены и бизнес партнера @anastasia.btyoga

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Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова позировала в постели, прикрывшись одеялом. Можно увидеть, что звезда совсем без одежды, а рядом сидит ее домашний питомец - собака. 

Напомним, Анфиса Чехова в шелках показал, чем сводит с ума мужчин на своей кухне

А еще Politeka сообщала, что подвыпившая Чехова пошалила в постели, засветив обнаженный бюст

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова без стыда задрала ноги ради горячего фото прямо на подоконнике