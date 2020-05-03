42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова, поделилась пикантным снимком в постели

Звезда предстала в ночной рубашке с кружевом, пишет Politeka.net. Чехова красовалась на кровати, немного выгнувшись.

Красотка была в белой рубашке из шелка с кружевом в районе груди. Тонкая ткань подчеркнула все изгибы красотки.

Анфиса распустила волнистые волосы и улыбнулась, смотря вдаль. Рядом с телеведущей лежал ее домашний питомец.

В публикации Чехова рассказала, что для нее всегда было важно выспаться, а из-за недостатка свежего воздуха, ей это не удается. Звезда решила принимать один из препаратов, который помог ей справиться с этой проблемой.

За 14 часов пост собрал почти 16 тысяч лайков и много комментариев.

"Хочешь высыпаться, не заводи животных!", "А нормально что восхищаюсь Вашей грудью, Анфиса, и не вижу препарата на фото? 🙈", "Какая вы нежная, просто загляденье. Вот что делает с человеком отдых))", "Фото огонь 🔥🔥🔥🔥🔥", "Надо же быть такой шикарно ухоженной красавицей💯", "Какая милая собака! 😍", "О, как я вас понимаю. Тоже организм сдал", "Анфиса вы прекрасно выглядите 💖", - написали пользователи сети.

Напомним, Анфиса Чехова опубликовала видео в своем Инстаграм, в котором показала, как занимается йогой вместе с тренером, уроженцем Индии.

Телеведущая предстала в красной футболке и лосинах. Наряд идеально подчеркнул ее впечатляющую фигуру с крутыми бедрами и пышным бюстом.

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова позировала в постели, прикрывшись одеялом. Можно увидеть, что звезда совсем без одежды, а рядом сидит ее домашний питомец - собака.

Напомним, Анфиса Чехова в шелках показал, чем сводит с ума мужчин на своей кухне

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