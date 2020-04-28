Российская телеведущая Анфиса Чехова удивила поклонников словами о том, что в прошлом супруг ее изуродовал

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«18 лет назад я пришла в травмпункт, изуродованная морально и физически, со сломанным носом и порванной барабанной перепонкой. Моё лицо было один сплошной синяк, моё сердце было в клочья... ведь меня бил Мужчина, которого я настолько сильно любила, что прощала ему всё!» - говорится в сообщении.

Чехова уточнила, что бывший супруг избивал ее из-за пьянства.

«Бил, потому что я устала терпеть его пьянство и пустые обещания и решила уйти. К сожалению, тогда я еще не знала, что уходить от мужчины, который сильно пьян, может быть опасно для жизни», - подчеркнула она.

При этом в самом травмпункте Чеховой заявили, что она сама виновата в том, что стала жертвой насилия.

«Так вот, в том самом травмпункте медсестра, снимающая побои, сказала мне фразу: «Сама виновата! Чего натворила, что он тебя так отделал?». Примерно такую же фразу сказала недавно милая девчушка Регина Тодоренко», - уточнила она.

Обратим внимание, что поклонники Чеховой поспешили поддержать кумира, о чем говорят комментарии под снимком.

«Восхищаюсь Вашей мудростью и тактичностью», «у вас видимо не муж был, а зверь какой-то», «Какие мудрые слова, Анфиса», «Анфиса, ваша история - в точности моя... и только со временем я научилась прощать и любить себя», «Вы абсолютно правы!», «Анфиса, я Вас обожаю! Пусть у вас все будет хорошо», - пишут они.

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