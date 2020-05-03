Российский певец Андрей Губин удивил своей внешностью

Как передает Politeka.net, соответственный снимок опубликовали на фан-странице в Instagram.



На кадре певец предстал в балахоне и с довольно странной стрижкой.

Поклонники отметили, что 46-летний певец сильно постарел, а некоторые связали это с проблемами со здоровьем.



"Что с ним стало? Да все с ним хорошо, он для своих лет хорошо выглядит, посмотрите на его глаза, они горят, красавец, лучший и самый любимый", " Я бы его не узнала", "Постарел", "Ему только 46 а как он выглядит печально конечно", "Что ж с ним стало", "Постарел конкретно, хоть убей. Со здоровьем явно не лады, раз в 45 выглядит на все 55", "Что ж с ним стало", - писали пользователи сети.

Ранее мы рассказывали о том, что известный продюсер выдал всю правду о тяжелом диагнозе Андрея Губина. В 90-тых известного певца и просто красавчика Андрея Губина слушали на всем постсоветском пространстве, однако, в какой-то момент он резко исчез с радаров. В сети ходят слухи, что он сам придумал себе болезнь, чтобы сойти со сцены.

По словам знакомых певца, врачи не смогли найти у него никаких отклонений. Например, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин считает, что Губин выдумал свою болезнь.

Напомним, что Андрей Губин доживает свой век в страданиях

Как писала Politeka: Тяжело больной Андрей Губин уехал из России

Также Politeka писала, что известный продюсер раскрыл правду о болезни Губина.