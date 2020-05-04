Популярная украинская певица Христина Соловий, подопечная Святослава Вакарчука, твердо убеждена, что Украину необходимо менять

Так она хочет, чтобы все украинцы досконально выучили собственную историю и чтили, ценили подвиг совершенный теми, кто боролся за независимость страны на протяжении столетий. Также ревностно она относится и к украинскому языку, который призывает всех учить.

Об этом она рассказала в блиц-интервью Радио. Свобода. Она напомнила, что украинцы даже сейчас должны бороться за свою независимость.

«Я бы заставила всех выучить историю, как следует. Чтобы все украинцы и те, кто живет на территории Украины, поняли, какой ценой давалась поборникам украинской независимости все, ради чего они работали, за что они боролись. Это все, что мне болит. И я бы хотела, чтобы все выучили украинский язык», — рассказала певица.

Также ранее сообщалось, что украинский певец, лидер группы «Нервы» Евгений Мильковский оправдался за свой переезд в РФ и сделал заявление об Украине и России.

По словам артиста, он перебрался в Москву в период аннексии Крыма, но сделал это не из политических соображений, а потому, что подписал контракт с российским лейблом.

Мильковский отметил, что хоть он родом из Донецкой области, родных и близких на данный момент в этом регионе у певца не осталось. Он уверяет, что никогда не разделял Украину и Россию.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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