Звезды в погоне за молодостью и идеалами красоты делают пластические операции

Знаменитости могут поменять себе внешность на столько, что порой становятся неузнаваемыми. Читайте далее об известных личностях, которые увлеклись хирургическими вмешательствами.

Американская комедийная актриса Джоан Риверс перенесла множество пластических операций, пишет РБК. Даже после смены внешности звезда не чувствовала сожалений.

Еще одним неудачным экспериментом с внешностью прославилась Донателла Версаче. Неестественная верхняя губа увеличена по сравнению с нижней на 50%, а кожа дизайнера выглядит будто сделанной из воска.

До своей смерти певец Майкл Джексон сделал операцию на нос, который стал узким. Кроме того, хирурги заметили, что артист прибегнул к внедрению имплантата подбородка. По мнению специалистов, виной операциям послужило психическое расстройство «дисморфофобия» (человек не может принять собственную внешность).

«Женщина-львица» Джослин Вильденштейн перенесла десятки пластических операций в неудачной попытке вернуть своего мужа – миллиардера Алека Вильденштейна. От прежней красотки не осталось и следа, теперь ее лицо будто восковое.

Актер Микки Рурк сделал подтяжку лица и верхнего века, и даже пересадил себе волосы. В погоне за молодостью артист "потерял себя" и стал совершенно другим человеком.

Пухлощекая Рене Зеллвегер в 2018 году поразила сменой внешности. От героини фильма «Дневник Бриджит Джонс» не осталось ничего.

Вероятно, актриса прошла неудачную процедуру лазерной терапии лица, чему свидетельствует восковой оттенок ее кожи.

СМИ тут же осудили артистку за такие эксперименты, однако та в ответ раскритиковала журналистов за бестактность.

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