70-летний российский актер Михаил Боярский записал видеообращения к людям с просьбой помочь коллеге, в семье которого случилось горе: двум сыновьям поставили страшный диагноз.

Сообщается, что финансовая помощь нужна его коллеге, в семье которого произошла трагедия: двум сыновьям трех и пяти лет поставлен диагноз адренолейкодистрофия. Об этом сообщает Politeka.

"Сделать операцию можно только за рубежом. Сейчас состояние здоровья детей ухудшается с каждым днем. А после операции они смогут стать здоровыми полноценными людьми", - рассказывает Боярский в видеообращении.

Видео собрало много просмотров, но и сделало большой резонанс из-за того, что Боярский на момент записи ролика был в очень плохом состоянии внешне, он сильно исхудал и стал вовсе не похож на самого себя.

Видеоролик с Михаилом Боярским выложили на страничке помощи детям в "Инстаграм". Некоторые пользователи даже не сразу узнали артиста. Они отмечают, он сильно похудел, лицо осунулось. Сейчас артист выглядит старше своих лет.

Ранее сообщалось, что внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина порадовала поклонников и сверкнула фигурой в дерзком мини.

«Лето!», - коротко говорится в посте женщины в Инстаграм.

Уточним, что на опубликованном снимке внучка Боярского позирует в дерзком мини, стоя на скейтборде. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Просто бомба!», «С удовольствием слежу за твоей лентой», «А кто тут у нас не соблюдает , самоизоляцию?😂», «правильно, надо размяться», - пишут они.

Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.

Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.