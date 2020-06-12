Известная певица Наташа Королева вспомнила моменты совместной работы с президентом Украины Владимиром Зеленским

Откровенное заявление звезда сделала в эфире Youtube-программы "Слава+".

Неоднозначный момент в отношениях между ней и украинским лидером произошел еще во время того, когда Владимир Зеленский начинал строить карьеру комика.

По ее словам, во время одного из совместных выступлений Владимир Зеленский поправил ей юбку.

"Я снималась в "Вечернем Киеве" и у нас там была такая мизансцена. У меня было очень узкое платье, и я сидела долго, а потом, когда встала, юбка ушла вверх… И как-то так оно все логично легло и я говорю: "Володя, поправь мне, пожалуйста, юбочку", - откровенно рассказала Королева.

Звезда также рассказала об отношениях с Зеленским, когда он уже стал президентом Украины.

"Ну я как-то знаешь, Слав, не слежу. Не хочу даже особо, знаешь, внедряться туда. Но все так неоднозначно и непросто, и не знаю, рад ли сам Владимир Александрович", - подчеркнула Наташа Королева в эфире программы.

Ранее мы писали, что Королева отличилась новым высказыванием относительно запрета на въезд в Украину и Майдана в Киеве.

Как известно, в октябре 2016 года СБУ приняла решение запретить Королевой бывать в Украине ближайшие пять лет. В сентябре 2018 года

Королева рассказала, что подала иск в ЕСПЧ, отметив, что обвинения не соответствуют действительности. По ее словам, ей запретили въезд в Украину из-за зависти.

По ее словам, она поддерживала Революцию Достоинства, когда люди вышли на протест после избиения студентов. Королева добавила, что в ней участвовали и ее братья, которые живут в украинской столице.

Напомним, запрещенная в Украине Королева вспомнила, как поддерживала Майдан: "Носили борщи, котлеты".

Как сообщала Politeka, сын Наташи Королевой и Тарзана распахнул рубашку и расстроил своим телом.

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