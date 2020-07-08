Скандальная украинская певица Таисия Повалий, которая выступает в России, опубликовала новое фото

Как сообщает Politeka.net, артистка решила выложить в Инстаграме несколько своих селфи, показав лицо вблизи.

Стоить указать, что Повалий и правда выглядела странно - ее лицо было в неровностях, а некоторые пользователи сети даже сравнили Таисию с итальянским модельером Донателлой Версаче, которая славится неудачной пластикой лица.

"Что у вас с лицом, оно не естественное", "Боже,что с лицом,не узнать", "Донателла Версаче", "Что то с Повалий происходит, опять поменялась лице,хуже", " Стареет Таисия", - пишут подписчики певицы.

Ранее мы писали, что запроданка Таисия Повалий откровенно рассказала о новой чувственной истории

Так, в этот раз известная украинская певица, в свое время перебравшаяся в Россию, поделилась новым откровением в новой музыкальной композиции.

Сейчас Таисия Повалий редко выпускает клипы, но каждый при этом превращается в центр обсуждений необычных историй. Не стал исключением ролик на песню "Особенные слова".

"Это история взрослой пары. У них есть шестилетняя дочь, но их отношения переживают не лучшие времена. Когда рушится семья – во все стороны летят острые осколки, не щадя никого… Таисия Повалий выступает в нашем мини-кино в образе рассказчицы, проводника сюжета", – рассказал Ткаченко в интервью.

Клип-драма заканчивается надеждой на хеппи-энд. Роль мужа и отца в клипе сыграл актер Евгений Сычев, женой и мамой стала модель Татьяна Рубан, а роль их экранной дочери досталась Николь Немчик.

Напомним, запроданка Повалий без стыда задрала платье, засветив лишнее: «Года не беда».

Как сообщала Politeka, помолодевшая Таисия Повалий показала себя после "пластики", не сдержалась даже невестка: "Свекровь как всегда...".

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