Скандальная украинская певица Таисия Повалий, которая выступает в России, опубликовала новое фото
Как сообщает Politeka.net, артистка решила выложить в Инстаграме несколько своих селфи, показав лицо вблизи.
Стоить указать, что Повалий и правда выглядела странно - ее лицо было в неровностях, а некоторые пользователи сети даже сравнили Таисию с итальянским модельером Донателлой Версаче, которая славится неудачной пластикой лица.
"Что у вас с лицом, оно не естественное", "Боже,что с лицом,не узнать", "Донателла Версаче", "Что то с Повалий происходит, опять поменялась лице,хуже", " Стареет Таисия", - пишут подписчики певицы.
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Ранее мы писали, что запроданка Таисия Повалий откровенно рассказала о новой чувственной истории
Так, в этот раз известная украинская певица, в свое время перебравшаяся в Россию, поделилась новым откровением в новой музыкальной композиции.
Сейчас Таисия Повалий редко выпускает клипы, но каждый при этом превращается в центр обсуждений необычных историй. Не стал исключением ролик на песню "Особенные слова".
"Это история взрослой пары. У них есть шестилетняя дочь, но их отношения переживают не лучшие времена. Когда рушится семья – во все стороны летят острые осколки, не щадя никого… Таисия Повалий выступает в нашем мини-кино в образе рассказчицы, проводника сюжета", – рассказал Ткаченко в интервью.
Клип-драма заканчивается надеждой на хеппи-энд. Роль мужа и отца в клипе сыграл актер Евгений Сычев, женой и мамой стала модель Татьяна Рубан, а роль их экранной дочери досталась Николь Немчик.
Напомним, запроданка Повалий без стыда задрала платье, засветив лишнее: «Года не беда».
Как сообщала Politeka, помолодевшая Таисия Повалий показала себя после "пластики", не сдержалась даже невестка: "Свекровь как всегда...".
Также Politeka писала, что запроданка Повалий объявилась в Украине и ошеломила болезненным видом, фото.