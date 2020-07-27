Младший сын Виктора Павлика, болеющий раком, оказался в хосписе, но битва все же продолжается

Бывшая жена Виктора Павлика – Лариса Созаева, постоянно сообщает о состоянии здоровья ее единственного сына Павла. В 19 лет у юноши обнаружили рак, а спустя два года лечения, парня перевели в хоспис. Об этом она рассказала в соцсетях, пишет Politeka.net

Лора Созаева рассказала, что ее сын сейчас переведен в хоспис, но битва с раком продолжается и они полны решимости выйти из нее победителями. Однако, свой пост Лариса посвятила тому, нужно ли говорить с детьми о смерти. Женщина считает, что нужно.

«Я узнала, что у сына онкология и возможности продолжить учебу не было. Время теперь вместе мы должны были проводить много... И стали говорить о самом важном - о жизни и смерти. Что мечты могут не сбываться. Что одним везёт, другим нет. Что он может выздороветь, а может и умереть. Что иметь мрачные мысли не вариант. Что надеяться и верить нужно. Что есть рай и ад и от нас зависит, где мы проведём вечность» - сообщила Лариса Созаева.

Кроме того, она вспомнила, что в 2018 году, после развода с мужем, поступила на факультет психологии, чтобы иметь второе высшее образование и возможность изменить направление в жизни после развода. Однако, совсем скоро – во время зимней сессии, пришло печальное известие об онкологии ее сына, поэтому пришлось забыть о продолжении учебы.

Затем бывшая жена Виктора Павлика также упомянула о том, что все зависит от разума – выиграет человек или нет.

«Я учила сына принимать со стойкостью любое известие, особенно плохое, как солдат идущий на войну, ведь он не знает вернётся ли живым с поля боя. Так саркома оказалась этим полем...У меня есть книга с названием - "Разум - поле сражения" - именно от разума зависит, где, в каком месте мы оказываемся - в поражении или выигрыше. Мне пришлось стать генералом в юбке и своей стойкостью показать сыну, что с такой мамой быть слабым я ему не позволю» - рассказала Созаева.

Виктор Павлик в октябре 2018 сообщил, что у его младшего сына обнаружили саркому, рак позвонков. На тот момент Павлу было 19 лет. Молодой человек писал в Фейсбук, что попал в больницу в августе из-за того, что ноги начали неметь и терять силу.

Павел - сын Павлика от третьего брака. У артиста также есть сын Александр от первого брака и дочь Кристина от второго брака. В 2020 году Виктор Пвлик женился в четвертый раз – на своем концертном директоре Екатерине.

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