Трагедії одна за одною так і сипляться на голову Лариси Созаєвої, колишньої дружини українського співака Віктора Павліка. Рак у молодшого сина, втеча з сім'ї чоловіка, а тепер ще і знущання з боку його нової пасії

Жінка попросила в українців захисту від Катерини Репяхової, нинішньої дружини Павліка. Созаєва опублікувала розгромний пост у себе на Фейсбук-сторінці, в якому звинуватила суперницю в "знищенні їх з сином", передає Politeka.net.

"Потрібна допомога! Молода дружина Віктора Павліка планомірно знищує нас з сином і робить все, щоб ми постраждали... Молода нікчемність виносить на публіку те, що прийшовши додому розповідає їй Віктор. Ми з сином не давали ніякого права чужій нам людині розповідати те, що відбувається в нашому домі", - заявила Созаєва, додавши, що колишній чоловік "зайняв позицію страуса і дозволяє все, що їй (Репяховій, - ред.) заманеться".

Созаєва просить поради, як їй захистити себе, так як практично не виходить з дому, доглядаючи за онкохворим сином Павлом.
 
"Я не знаю, скільки днів або місяців залишилося моєму синові жити, і в цей страшний для мене час пара збожеволівших молодят дозволяє собі добивати мене з сином", - не стримуючи емоцій, написала Созаєва.
Користувачі активно обговорюють трагедію, пропонуючи вбитій горем матері не звертати уваги на витівки Репяхової та колишнього.
 
"Бог їм суддя🙏Тримайтеся, всі їх засуджують"
 
"Викресліть їх зі свого життя і забудьте про їх існування. Завжди молюся за Вас і вашого прекрасного позитивного хлопчика"
 
"Не переживайте через випади неадекватної особи. Не варто воно того щоб витрачати свої сили. Всі прекрасно знають і розуміють, хто Ви, а хто вони. Наснаги Вам, терпіння і Бережи Господь Вашого сина"
 
"Я бачила в її Instagram і мені гидко дивитися її походи і поїздки бачачи як ви з сином страждаєте:(((( боляче дивитися як бенкет під час чуми! :(((( мерзенні люди! Співчуваю вам"
 
"Цинізм і безбожність зашкалює"
 
"Віддати Павліка на осуд громадськості, люди, не ходіть на його нікчемні концерти"

Нагадаємо, 21-річний Павлік-молодший і його сім'я дізналися про хворобу восени 2018 року. Страшний діагноз «рак хребців» шокував сім'ю. Незважаючи на всі спроби, страшну недугу не вдалося зупинити, й тепер парубок хоче припинити лікування. 

Нагадаємо, Павлик відповів на крик душі сина, який бореться з раком: «Дуже боляче»

Як повідомляла Politeka, молода коханка Павлика поділилася слізливою історією в одному ліфчику: «Була простою дівчинкою».

Також Politeka писала, що Віктор Павлік розкрив інтимну таємницю своєї молодої коханки.