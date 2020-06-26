Трагедії одна за одною так і сипляться на голову Лариси Созаєвої, колишньої дружини українського співака Віктора Павліка. Рак у молодшого сина, втеча з сім'ї чоловіка, а тепер ще і знущання з боку його нової пасії

Жінка попросила в українців захисту від Катерини Репяхової, нинішньої дружини Павліка. Созаєва опублікувала розгромний пост у себе на Фейсбук-сторінці, в якому звинуватила суперницю в "знищенні їх з сином", передає Politeka.net.

"Потрібна допомога! Молода дружина Віктора Павліка планомірно знищує нас з сином і робить все, щоб ми постраждали... Молода нікчемність виносить на публіку те, що прийшовши додому розповідає їй Віктор. Ми з сином не давали ніякого права чужій нам людині розповідати те, що відбувається в нашому домі", - заявила Созаєва, додавши, що колишній чоловік "зайняв позицію страуса і дозволяє все, що їй (Репяховій, - ред.) заманеться".

Созаєва просить поради, як їй захистити себе, так як практично не виходить з дому, доглядаючи за онкохворим сином Павлом.

"Я не знаю, скільки днів або місяців залишилося моєму синові жити, і в цей страшний для мене час пара збожеволівших молодят дозволяє собі добивати мене з сином", - не стримуючи емоцій, написала Созаєва.

Користувачі активно обговорюють трагедію, пропонуючи вбитій горем матері не звертати уваги на витівки Репяхової та колишнього.

"Бог їм суддя🙏Тримайтеся, всі їх засуджують"

"Викресліть їх зі свого життя і забудьте про їх існування. Завжди молюся за Вас і вашого прекрасного позитивного хлопчика"

"Не переживайте через випади неадекватної особи. Не варто воно того щоб витрачати свої сили. Всі прекрасно знають і розуміють, хто Ви, а хто вони. Наснаги Вам, терпіння і Бережи Господь Вашого сина"

"Я бачила в її Instagram і мені гидко дивитися її походи і поїздки бачачи як ви з сином страждаєте:(((( боляче дивитися як бенкет під час чуми! :(((( мерзенні люди! Співчуваю вам"

"Цинізм і безбожність зашкалює"

"Віддати Павліка на осуд громадськості, люди, не ходіть на його нікчемні концерти"