Трагедії одна за одною так і сипляться на голову Лариси Созаєвої, колишньої дружини українського співака Віктора Павліка. Рак у молодшого сина, втеча з сім'ї чоловіка, а тепер ще і знущання з боку його нової пасії
Жінка попросила в українців захисту від Катерини Репяхової, нинішньої дружини Павліка. Созаєва опублікувала розгромний пост у себе на Фейсбук-сторінці, в якому звинуватила суперницю в "знищенні їх з сином", передає Politeka.net.
Друг "Холостяка" Макса Михайлюка розсекретив особистість його нової обраниці: "Щастить йому на Дашок"
Джамала у сльозах після народження сина звернулася до українців: "Якщо вам не подобаються..."
Розсекречена особистість батька Максима Галкіна, Ліза і Гаррі можуть пишатися дідом: "Виявився відомим..."
З виплатами пенсій будуть проблеми, в Кабміні вирішили зізнатися: до чого готуватися українцям
Нагадаємо, 21-річний Павлік-молодший і його сім'я дізналися про хворобу восени 2018 року. Страшний діагноз «рак хребців» шокував сім'ю. Незважаючи на всі спроби, страшну недугу не вдалося зупинити, й тепер парубок хоче припинити лікування.
Нагадаємо, Павлик відповів на крик душі сина, який бореться з раком: «Дуже боляче»
Як повідомляла Politeka, молода коханка Павлика поділилася слізливою історією в одному ліфчику: «Була простою дівчинкою».
Також Politeka писала, що Віктор Павлік розкрив інтимну таємницю своєї молодої коханки.