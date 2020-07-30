Поклонники российского актера Михаила Ефремова вновь заявляют о его невиновности в ДТП

Это следует из видеозаписи, размещенной на Telegram-катале Mach, сообщает Politeka.

Так, собравшиеся сторонники Ефремова активно спорят с журналистами, а также с теми людьми, которые не верят в невиновность актера.

Одна из женщин озвучила версию, согласно которой на Ефремова покушались в его же автомобиле.

"В момент ДТП мы не видим, что Ефремов выходит из своей машины. Была информация, что было покушение в его машине. Его душили. Есть след от удавки на его шее, следы инъекций. Его машину похитили", – рассказала она.

Другая из присутствовавших добавила эту историю своей информацией.

"Его накачали наркотиками и снотворным", – утверждает женщина.

Видео здесь

Politeka сообщала, что поклонники Михаила Ефремова уже заявляли о его невиновности в ДТП.

"К Пресненскому суду, где ждали первого заседания по делу Михаила Ефремова, подтянулась группа поддержки. Какая-то не очень адекватная мадам говорит про заговор, отсутствие актера в тачке и подставного каскадёра", - говорится в сообщении.

"Ефремова не было за рулём, его вообще в машине не было, его привезли на другой машине и высадили возле клумбы. То, что нам показывают по телевизору - монтаж и нарезка кадров", - отметила она.

Кроме того, женщина уверена, что за рулем был вовсе не Ефремов, а каскадер.

Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".

Politeka сообщала, что семье Ефремова выплатят компенсацию после беды с машиной.

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