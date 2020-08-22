Телеведущая Ольга Фреймут заболела "китайским вирусом" и ее участие в проекте "Танці з зірками" под угрозой срыва
Об этом сообщает jetsetter.ua.
По данным портала, Фреймут пришлось срочно изменить планы, в том числе и рабочие. Она должна была выступить ведущей ежегодной церемонии награждения «ТОП-50 успешных женщин Львовщины», но ее кандидатуру пришлось изменить.
Отметим, что телеведущая присоединилась к участникам четвертого сезона проекта "Танці з зірками".
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Она получила вызов от актера Арама Арзуманяна.
"Я принимаю эстафету от Сергея Мельника и передаю ее Ольге Фреймут. Встретимся на паркете шоу "Танці з зірками", - поделился Арзуманян, сопроводив свою речь страстным танцем.
Теперь же участие Ольги в проекте под большим вопросом.
Напомним, шоу стартует уже в сентябре. Подбор звездных участников, уже по традиции, проходил в рамках челленджа, когда украинские знаменитости приглашали друг друга принять участие в проекте.
Ранее Ольга Фреймут нарвалась на критику украинских женщин.
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