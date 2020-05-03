Такого от звезды никто не ожидал

Украинская телеведущая Оля Фреймут поразила поклонников снимком из Парижа, где ее застукали с фастфудом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«А это я впервые прилетела в Париж! Почему я с двумя бутербродами, не могу припомнить», - говорится в сообщении.

Уточним, что снимок Фреймут показала во время одного из своих мастер-классов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Оля, Вас тут не узнать!», «Какие глаза счастливые», «супер», - пишут они.

Как сообщалось ранее, телеведущая Ольга Фреймут показала, как правильно есть суши, однако получила волну недовольства в социальной сети

Как известно, знаменитая телеведущая часто рассказываает пользователям сети в Инстаграм, как правильно себя вести в обществе, раздает различные советы и делится разными полезными замечаниями. Однако, далеко не всегда посты Ольги вызывают положительную реакцию среди фололверов.

В этот раз женщина позировала в домашнем виде без макияжа, сидя за столом Ольга рассказала и показала, как правильно есть суши:

"Как правильно есть суши по этикету, чтобы они не разваливались? Макайте в соус не рисом, а рыбой! 😉#етикетзфреймут #марафонсучаснихманер".

Напомним, что Фреймут в прозрачном платье залезла на мужа ради идеального фото

Как сообщала Politeka, большая трагедия настигла Ольгу Фреймут, вместо праздника похороны

Также Politeka писала, что Фреймут забыла об имидже леди и разделась ради пикантных кадров