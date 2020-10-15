После этого знаменитости не общаются

Топовый украинский модельер Андре Тан рассказал о конфликте с артисткой Таисией Повалий

Модельер рассказал, что сшил для Повалий несколько платьев из натурального шелка. Из-за тонкого материала над каждым швом была проделана ювелирная работа, но они неугодили артистке. Она попросила расшить их на миллиметр.

Об этом он рассказал во время YouTube-игры "Правда или действие", передает Диалог.

"Мы все сделали московским швом, запакованным без оверлочка. Она приходит и говорит: "Все прекрасно, Андре, но можно все расшить на 1 миллиметр? Это п...дец. Это называется все выкинуть и пошить по-новому", - разоткровенничался дизайнер.

Когда певица попросила модельера перешить все платья, Андре Тан решил бесплатно отдать ей наряды, при этом отказался когда-либо больше сотрудничать с Повалий и занес ее в "черный список" клиентов.

"Я сказал: заберите! Но больше я работать с Вами не буду!" – добавил он. После конфликта с дизайнером Повалий не единожды появлялась на мероприятиях в платье от модельера, которое якобы было ей мало.

Также ранее сообщалось, что скандальная украинская певица Таисия Повалий, которая выступает в России, рассказала о своих проблемах.

В частности, Таисия рассказала о состоянии члена своей семьи - больной кошки, Ксюши. Звезда рассказала, что сейчас поддерживает ее препаратами, поэтому животному стало лучше.

Напомним, запроданка Повалий без стыда задрала платье, засветив лишнее: «Года не беда».

Как сообщала Politeka, помолодевшая Таисия Повалий показала себя после "пластики", не сдержалась даже невестка: "Свекровь как всегда...".

Также Politeka писала, что запроданка Повалий объявилась в Украине и ошеломила болезненным видом, фото.