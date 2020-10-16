Потомки легендарных советских актеров часто страдали от недостатка внимания, но некоторые решили стать знаменитыми

Звезды СССР Юрий Никулин, Андрей Миронов, Владимир Высоцкий и другие получили большой успех. Но не все из их потомков продолжили дело знаменитых родственников.

Как сложилась жизнь детей и внуков советских звезд, пишет издание Politeka.net.

Юрий Никулин

Внучка Юрия Никулина Мария еще в детстве переехала в Германию. Она не виделась с дедом и отцом после отъезда, и только после смерти актера впервые встретилась с семьей в России.

Она врач-нейрохирург, уважаемый человек, достойный член германского общества. У нее уже давно своя семья, она замужем и воспитывает двоих детей, правнуков Юрия Никулина.

Первого внука Никулина-старшего назвали в честь деда, молодой человек очень похож на него. В детстве Юра мечтал стать гимнастом, но понял, что не сможет заниматься этим всю жизнь.

Сейчас Юрий Максимович Никулин, как и его отец, работает в цирке деда, руководит отделом рекламы и спецпроектов. Юрий женился на девушке Анастасии, пара имеет двоих детей – Станислава (2009 г.) и Софию (2015 г).

Внук Юрия Никулина Максим, как и его старший брат, прошел обучение в Школе-студии МХАТ. Ныне молодой человек работает в семейном цирке, где отвечает за организацию гастролей труппы.

Владимир Высоцкий

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий стал знаменитым в своих кругах. Работа отца произвела впечатление на сына, и тот решил связать собственную жизнь с театральным искусством. Он стал актером, режиссером, сценаристом российского театра и кино, автором фильма о Владимире Высоцком "Высоцкий. Спасибо, что живой". Именно эта работа принесла Никите популярность, однако в копилке артиста немало и других не менее интересных картин.

Андрей Миронов

У легендарного актера Андрея Миронова две дочки: одна родная Мария Миронова, а вторая приемная – Мария Голубкина. Обе девушки стали актрисами. При чем, довольно успешными.

Внук Андрея Миронова продолжает звездную династию: на днях стало известно, что начинающему актеру досталась главная роль в крупном проекте. Возможно, Андрей Удалов скоро станет не менее популярным и успешным, чем его знаменитые родственники.



Аркадий Райкин

Сын Константин Райкин с детства увлекался многим — он успешно учился в физико-математической школе, увлекался спортивной гимнастикой, не оставляя этих занятий даже после перелома носа, который он получил, упав с брусьев.

После окончания училища его уже ждала Галина Волчек в театре "Современник". На его сцене Константин трудился 10 лет. Затем последовал театр "Сатирикон" — сначала Константин служил там актером, а после смерти отца, в 1987 году, стал художественным руководителем. Снимался Райкин-младший и в кино — зрители помнят, например, его искрометного персонажа в фильме "Труффальдино из Бергамо".

Михаил Боярский

Елизавета Боярская одна из красивейших актрис современного российского кино. Сегодня уже мало кем воспринимается только как внучка знаменитых российских актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Кажется, сегодня практически во всех громких кино и телепремьерах в титрах значится среди исполнителей главных ролей имя Елизаветы Боярской.

Напомним, внучка Боярского в дерзкой позе эффектно упрятала бюст шестого размера.

Как сообщала Politeka, пышногрудая внучка Боярского в кожаном мини взбудоражила выходкой с парнем, видео.

Также Politeka писала, что пышногрудая внучка Боярского в тесном топе покрасовалась при неоновом свете.