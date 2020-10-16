Скончался бывший бас-гитарист культовой рок-группы AC/DC Пол Мэттерс

По словам инсайдеров, смерть Мэттерса была вызвана "проблемами со здоровьем, связанными с его рок-н-рольным образом жизни", которые дали о себе знать в пожилом возрасте, пишет издание The Sun.

В последние годы музыкант жил уединенно, на пособие по инвалидности и не занимался музыкой. Кроме того, о его смерти сообщил в соцсети Facebook его друг Род Уэскомб.

"Он всегда мог рассмешить меня, когда у меня не было настроения. Все, кто его знал, будут скучать по нему. Это большая утрата. Покойся с миром, мистер Пол Маттерс", - подписал Род свой пост.

Пол Мэттерс присоединился к группе AC/DC в 1975-м году, заменив басиста Ларри ван Кридта. Мэттерс успел выступить в составе рок-коллектива во время австралийского тура по трем городам: Аделаида, Мельбурн и Сидней. Вскоре он был уволен тогдашним лидером коллектива – вокалистом и автор песен Бон Скоттом. Место Мэттерса занял Марк Эванс.

После ухода из группы Мэттерс покончил с музыкальной карьерой, хотя его талантом восхищались миллионы, и дал только одно интервью в 2017 году.

Группа AC/DC считаются основателями и пионерами хард-рока и хеви-метала. Коллектив продал свыше 200 миллионов экземпляров альбомов по всему миру. В целом AC/DC является самой успешной и известной рок-группой из Австралии и одной из популярнейших в мире.

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