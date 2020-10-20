Народный артист Украины Александр Пономарев увидел пророчество в картине итальянского художника

Как передает Politeka.net, на удивительную деталь певец указал в посте на своей страничке в Insargam.

На опубликованном кадре видно, что люди передвигаются по улицах города в колбах, которые возможно защищают их от какой-то угрозы.

"В 1962 году итальянский журнал пофантазировал как будут жить люди в 2022 году! Социальная дистанция?", - отметил в подписи к кадру певец.



