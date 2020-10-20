Народный артист Украины Александр Пономарев увидел пророчество в картине итальянского художника
Как передает Politeka.net, на удивительную деталь певец указал в посте на своей страничке в Insargam.
На опубликованном кадре видно, что люди передвигаются по улицах города в колбах, которые возможно защищают их от какой-то угрозы.
"В 1962 году итальянский журнал пофантазировал как будут жить люди в 2022 году! Социальная дистанция?", - отметил в подписи к кадру певец.
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Подписчики Пономарева также отметили, что на данная картина могла воплотиться в жизнь.
"Жаль то, что раньше это было вымыслом, фантастикою, а сейчас является реальностью", "Господи, спаси от такой изоляции. Давайте придерживаться всех правил, по возможности ограничить путешествия и сократить круг общения!", "Этот художник очень странный, мягко выражаясь. У него достаточно необычные картины. А здесь люди сами протянули за уши. Он так видел средства передвижения в будущем, но пешеходы без масок . Хотя первое впечатление сразу навевает мысли о нашей ситуации в мире сейчас", - писали под постом певца.
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