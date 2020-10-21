Популярная певица Тина Кароль призналась, почему редко видится со своими родителями
По ее словам, у них разные взгляды на жизнь.
"Мы не так часто собираемся вместе. У нас уже разное мировоззрение. Но традиции нужно беречь. Для нас традиция — это Рождество, Пасха и мамин день рождения. Папа свой день рождения любит праздновать на работе», — призналась Кароль.
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Такое откровение певицы не осталось без внимания украинцев. Многие осудили ее за такое отношение к родителям, но были и те, кто оправдал артистку.
"Зажралась и зазналась. Я не понимаю, как можно не общаться с родителями, ты же сама мама. Представь, вырастет сын и тоже не с тобой общаться (разве что за деньги). Для родителей это такая боль и страдания", "Так бывает. Это все нормально", "Пока все хорошо родители не нужны", - писали украинцы в сети.
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