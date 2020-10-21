Популярная певица Тина Кароль призналась, почему редко видится со своими родителями

По ее словам, у них разные взгляды на жизнь.

"Мы не так часто собираемся вместе. У нас уже разное мировоззрение. Но традиции нужно беречь. Для нас традиция — это Рождество, Пасха и мамин день рождения. Папа свой день рождения любит праздновать на работе», — призналась Кароль.

Такое откровение певицы не осталось без внимания украинцев. Многие осудили ее за такое отношение к родителям, но были и те, кто оправдал артистку.

"Зажралась и зазналась. Я не понимаю, как можно не общаться с родителями, ты же сама мама. Представь, вырастет сын и тоже не с тобой общаться (разве что за деньги). Для родителей это такая боль и страдания", "Так бывает. Это все нормально", "Пока все хорошо родители не нужны", - писали украинцы в сети.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар" в экстремально узком платье: "Несите воду, слишком горячо".

Как сообщала Politeka, "запухшая" Кароль на фоне слухов о беременности удивила изменениями в фигуре: "Тиночку что-то разносит".

Также Politeka писала, что Тина Кароль призналась, зачем рылась на помойке, скандальные кадры: "Люди смотрели и снимали...".