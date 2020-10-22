Украинская телеведущая Ольга Манько была задержана в Индонезии за езду без прав

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Главред".

Так, во время съемок шоу "У кого больше?" на "Новом канале" Манько попала в каталажку за езду без прав.

Украинку арестовали и отвезли в "обезьянник" для выяснения обстоятельств и расследования.

По словам телеведущей, никакого криминала не было, но все же закон она нарушила. Девушка решила подработать водителем конного воза, но не знала, что на Суматре для этого нужны особые права. Она уверяет, что об этом ее никто не предупредил. Украинское водительское удостоверение у женщины есть, но для того, чтобы управлять таким транспортом, нужно иметь другую лицензию.

"В полицию меня забрали за то, что я нарушила местный закон, сама того не зная. Чтобы управлять местным такси, нужны специальные водительские права на вождение конного экипажа", - рассказала украинка.

Договориться с полицейскими на месте не удалось, и телеведущую задержали и посадили до выяснения обстоятельств в местный полицейский участок.

"На Суматре это небольшая комната без окон и дверей. Там нет решеток, стены гипсокартонные, и они не достают до потолка, поэтому можно встать на стул и посмотреть, что происходит. Возможно, так и сбежать можно. Полицейские вежливы, они классно выполняют свои обязанности. Мы пытались им объяснить, что идут съемки, и мы делаем это, чтобы показать традиции и колорит страны", – рассказала Манько.

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