В США на 102-м году жизни скончалась знаменитая актриса и танцовщица Мардж Чемпион

О смерти женщины сообщил сын актрисы Грег, передает The New York Times. Она скончалась в его доме в Лос-Анджелесе, где жила последние полгода в связи с пандемией китайского вируса. О причине смерти пока что ничего не сообщается.

Мардж называли звездой «Золотого века» Голливуда. Она родилась в семье учителя танцев, и отец привел дочь в репетиционный зал, когда ей было всего три годика. Уже в 12 лет талантливая ученица сама преподавала балет в семейной школе танцев.

Мало кто знает, но именно грацию и танцевальные движения Мардж повторяет Белоснежка в легендарном диснеевском мультфильме. Все началось с того, что в 1937 году она вышла замуж за художника-мультипликатора Артура Бэббитта, который тогда принимал участие в работе над мультфильмом студии Walt Disney «Белоснежка и семь гномов».

Именно с супруги он и срисовал движения для танцев главнойгероини мультфильма. Позже она позировала и при создании Голубой феи, оживившей Пиноккио в одноименном мульитке 1940 года.

Чемпион также выступала на Бродвее и снималась в кино. В 1950-х годах она сотрудничала со студией MGM и снялась в фильмах «Плавучий театр», «Все мое — твое» и «Это выглядит красиво».

Среди наград Мардж есть «Эмми» в номинации «Лучший хореографический номер» за фильм «Королева зала звездной пыли».

Последний раз звезда вышла на сцену, когда ей было 82 года. Она появилась на Бродвее в мюзикле «Безумства», после чего заявила о том, что завершает карьеру.

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