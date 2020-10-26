Британский актер Джонни Лиз из сериалов «Лига джентльменов» и «Метод Крекера» скончался в возрасте 78 лет

Об этом сообщила его дочь Холли для журналистов The Sun. По ее словам, отец болел последние две недели.

В день смерти Лиза госпитализировали, уже в больнице он перенес сердечный приступ, врачи оказались бессильными и не смогли его спасти. А за сутки до смерти у него выявили коронавирус.

«Он был классным парнем, его все любили и уважали. Он мог рассмешить любого. Он был очень сильным человеком и моим другом. Я не знаю, что еще сказать. Мне очень тяжело сейчас», – сказала Холли.

Напомним, Джонни Лиз родился 31 декабря 1941 года в городе Йорк, Великобритания. Его первым появлением на большом экране стала эпизодическая роль в ситкоме «Открыто круглосуточно». Популярность артисту принесла роль Гарри Клейтона в сериале «Улица коронации».

Актер широко известен зрителями ролями Неда Гловера в сериале «Ферма Эммердейл» и Гарри Клейтона в сериале «Улица коронации». Кроме этого, бритнаский актер играл в лентах «Английский цирюльник», «Метод Крекера», «Лига джентльменов», «Жизнь на Марсе» и «Биение сердца».

Весь мир скорбит, в сети фанаты актера высказывали соболезнования родным и близким, не в силах поверить, что его уже нет.

«Покойся с миром, соболезную его семье и друзьям», «Хорошо помню его в Эммердейле и как комика. Так грустно слышать о его кончине, пусть он покоится с миром», «Мои соболезнования».

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